Probabili formazioni Ungheria Inghilterra/ Quote, entrambi giocano con il 3-4-2-1?

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA INGHILTERRA: CHI GIOCA A BUDAPEST?

Le probabili formazioni di Ungheria Inghilterra ci introducono idealmente alla partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 4 giugno: alla Ferenc Puskas Arena va in scena il match che apre il percorso delle due nazionali nella Nations League 2022-2023. L’Ungheria di Marco Rossi ha ottenuto la promozione in Lega A vincendo il suo girone davanti a Russia, Serbia e Turchia, dunque un ottimo risultato per una nazionale che in termini generali sembra in crescita, tanto da essersi qualificati per due edizioni consecutive agli Europei (sia pur avendo poi ottenuto risultati diversi).

Probabili formazioni Italia Germania/ Quote, tornano i big azzurri (Nations League)

L’Inghilterra ovviamente sa di essere in un momento forse decisivo: dopo la finale degli Europei persa in casa ai rigori, i tre leoni hanno inevitabilmente alzato l’asticella e non si possono più accontentare dei piazzamenti (c’è anche il quarto posto all’ultimo Mondiale), questa generazione ha fatto meglio di quella d’oro ma senza un trofeo da sollevare resterà comunque la delusione per l’occasione mancata. Ora vediamo in che modo i due CT potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco di Budapest, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Ungheria Inghilterra.

DIRETTA/ Lichtenstein Moldavia (risultato finale 0-2): la chiude Bolohan nel recupero

QUOTE E PRONOSTICO

Leggendo le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Ungheria Inghilterra, scopriamo quanto segue: il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa vi permetterebbe di guadagnare 8,25 volte quanto messo sul piatto, l’ipotesi del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che corrisponde a 4,50 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, andreste a intascare – con questo bookmaker – una cifra equivalente a 1,40 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA INGHILTERRA

LE SCELTE DI ROSSI

Leggendo le probabili formazioni di Ungheria Inghilterra scopriamo che Marco Rossi dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. In porta rispetto a marzo dovrebbe tornare Gulacsi; davanti a lui sembra fatta la difesa con Orban che sarà il leader del reparto, e avrà al suo fianco Fiola e Lang. In mezzo al campo, avremo come sempre la propulsione delle corsie esterne: a destra Nego sembra certo del posto, a sinistra invece il ballottaggio è tra Zsolt Nagy e Varga con quest’ultimo che dà la sensazione di essere favorito. A occuparsi della regia avremo Adam Nagy reduce da un ottimo campionato di Serie B con la maglia del Pisa; al suo fianco Schafer. Sembrano fissate le decisioni per trequarti e attacco, dove giocano tre elementi da tenere d’occhio e che conosciamo molto bene: a fluttuare tra le linee ci sarà infatti il gioiellino Szoboszlai che avrà come partner di reparto Roland Sallai, davanti a tutti l’esperienza di Adam Szalai che, quanto conta, ha già dimostrato di saper fare gol.

Diretta/ Croazia Austria (risultato finale 0-3): la rivincita di Rangnick!

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Naturalmente per Ungheria Inghilterra ci sono tante soluzioni a disposizione di Gareth Southgate. Il tecnico dei tre leoni dovrebbe confermare, lui pure, il 3-4-2-1 ma va capito chi andrà in campo. Pickford resta il portiere titolare, già davanti a lui Maguire (criticatissimo dai tifosi del Manchester United, ma sempre difeso dal CT dell’Inghilterra) dovrebbe comandare la difesa con Walker nel terzetto e Stones a completare, ma restano vive le candidature di Coady e Ben White. Sulle fasce, Alexander-Arnold potrebbe riposare in questa prima partita: a destra dunque giocherebbe Reece James e sarebbe Trippier, che ha già dimostrato di poterlo fare ed è rinato nel Newcastle, a venire dirottato a sinistra. In mezzo al campo la coppia che rimane favorita è quella degli Europei, ovvero Kalvin Phillips e Declan Rice con la pressione di un Bellingham già prontissimo a fare il titolare; poi Mount, Sterling, Saka e Grealish si giocano il posto alle spalle di Harry Kane, Foden invece potrebbe ricoprire entrambi i ruoli.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA INGHILTERRA

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Fiola, Orban, Lang; Nego, A. Nagy, Schafer, Varga; R. Sallai, Szoboszlai; A. Szalai. Allenatore: Marco Rossi

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Maguire, Stones; R. James, K. Phillips, D. Rice, Trippier; Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Gareth Southgate











© RIPRODUZIONE RISERVATA