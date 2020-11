Probabili formazioni Ungheria Islanda/ Quote, spazio solo ai big a Budapest

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ISLANDA: CHI IN CAMPO STASERA?

Si giocherà questa sera alle ore 20.45 e tra le mura della Puskas Arena di Budapest la partita che vale come finale dei play off per le qualificazioni agli Europei 2021: andiamone a scoprire le probabili formazioni. Siamo infatti più che mai curiosi di conoscere le mosse di Rossi come Hamren per questo big match, a cui arrivano due squadre davvero motivate a strappare l’ultimo pass per vale la prossima avventura europea, dopo l’eccezionale prova messa in campo solo 4 anni fa. Ricordiamo benissimo che a Euro 2016 la nazionale nordica riuscì a mettere in scacco una big come l’Inghilterra: per Hamren è dunque vitale ripetersi e strappare il pass che vale l’accesso al tabellone. Non meno motivati i magiari, che in semifinale dei play off hanno superato agilmente la Bulgaria per 3-1, e che chiaramente vogliono tornare tra i top del continente, come fatto solo 4 anni fa. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le mosse dei sue allenatori per le probabili formazioni di Ungheria Islanda.

QUOTE E PRONOSTICO

Sfida complicata quella attesa a Budapest, ma dove il pronostico, alla vigilia della sfida per i play off delle Qualificazioni agli Europei 2021, potrebbe al fine pendere per i padroni di casa. La Snai nell’1×2 ha fissato a 2.40 il successo dell’Ungheria, contro il 3.05 segnato per la vittoria dell’Islanda: il pari vale 3.05.

LE PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ISLANDA

LE MOSSE DI ROSSI

Per le probabili formazioni di Ungheria e Islanda, il ct Marco Rossi dovrebbe disporre un comodo 3-5-2, dove saranno tante le riconferme rispetto all’11 che ha superato la Bulgaria in semifinale. Ecco che allora sarà sempre spazio per Gulacsi del Lipsia, tra i pali, mentre in difesa si faranno avanti dal primi minuto Szalai, Lang e Orba. Nel centrocampo a 5 le prime scelte del tecnico italiano saranno Kalmar, Nagy e Singer, mentre Fiola e Holender dovrebbero conquistarsi al fine la maglia da titolare. Saranno poi scelte confermate Sallai e Szalai per la doppia punta offensiva: pochi i ballottaggi possibili, considerato i pochi giocatori convocati.

LE SCELTE DI HAMREN

Sarà invece il 4-4-2 il modulo prediletto da Hamren per le probabili formazioni di Ungheria e Islanda, e qui dal primo minuto in attacco non mancheranno Sigurdsson e la punta dell’Augusta Finnbogason. A centrocampo le prime scelte del tecnico saranno i due centrali Bjarnason e Aron Gunnarsson, mentre Traustason e Gudmudsson dovrebbero fare da esterni del reparto. Paiono poi maglie già consegnate anche nella difesa della nazionale nordica: con Palsson e Magnusson convocati per le corsie esterne dello schieramento, al centro pure si faranno avanti con sicurezza Ragnar Sigurdsson e Arnason. Toccherà invece al veterano Halldorsson occupare lo spazio tra i pali.

IL TABELLINO

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Szalai, Lang, Orban; Holender, Kalmar, Nagy, Siger, Fiola; Sallai, Szalai All. Rossi

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Pålsson, R Sigurdsson, Arnason, Magnusson; Traustason, A Gunnarsson, Bjarnason, Gudmundsson; G Sigurdsson, Finnbogason All. Hamren



