Probabili formazioni Ungheria Italia/ Quote, Mancini può cambiare qualcosa

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ITALIA: CHI GIOCA A BUDAPEST?

Con le probabili formazioni di Ungheria Italia andiamo a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 26 settembre, presso la Ferenc Puskas Arena di Budapest: ultima giornata nel gruppo 3 della Lega A per la Nations League 2022-2023, ultima chiamata per gli azzurri che vanno a caccia della qualificazione alla Final Four. Scongiurato il pericolo della retrocessione, grazie alla vittoria di misura sull’Inghilterra, l’Italia arriva in terra magiara con il secondo posto in classifica e un solo risultato a disposizione: la vittoria. Se arriverà torneremo in semifinale come l’anno scorso, altrimenti a festeggiare sarà l’Ungheria.

DIRETTA/ Olanda Belgio (risultato finale 1-0): orange alla final four!

La nazionale allenata da Marco Rossi ha sovvertito ogni tipo di pronostico: è incredibilmente andata a vincere in Germania confermando il primo posto in classifica, partiva come cenerentola di un gruppo di ferro e invece, a 90 minuti dal termine, si ritrova capolista e con due risultati utili per volare alla Final Four, che per questa federazione sarebbe un grande risultato. Vedremo allora come andranno le cose a Budapest; aspettando che la partita prenda il via, facciamo una rapida analisi di come i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro nazionali sul terreno di gioco della Ferenc Puskas Arena, leggendo insieme le probabili formazioni di Ungheria Italia.

Diretta/ Danimarca Francia (risultato finale 2-0): danesi secondi, francesi salvi

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Ungheria Italia, partita valida per la Lega A di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale magiara vi farebbe guadagnare 4,25 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,40 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo dell’Italia abbiamo un valore che ammonta a 1,90 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ITALIA

GLI 11 DI ROSSI

Come sappiamo Marco Rossi gioca con il 3-4-2-1: per Ungheria Italia, in assenza di Roland Sallai sulla trequarti, dovrebbe essere confermato Gazdag come partner di Szoboszlai, anche se ci sono due alternative che rispondono ai nomi di Kleinheiser e Varga. Da vedere, ma la sensazione è che il CT dei magiari voglia confermare gli undici che hanno fatto il colpo grosso a Lipsia. La prima punta, senza discussioni, sarà Adam Szalai; a centrocampo rivedremo Schafer e Adam Nagy, a sinistra la conferma per Kerkez (che ha degnamente sostituito Zsoltan Nagy, lui pure assente venerdì sera) con Fiola che avanzerà sulla linea di centrocampo e rimane favorito su Loic Nego. In difesa Kecskés spera nella maglia, ma i titolari dovrebbero essere i soliti tre: Attila Szalai, Orban e Lang si conoscono molto bene e dunque saranno in campo salvo sorprese, in porta potrebbe arrivare un ribaltone con Dibusz, che avevamo già visto titolare a giugno, che si gioca il posto con il solito Gulacsi.

Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score: ecco le big in campo!

LE SCELTE DI MANCINI

Da capire invece come Roberto Mancini affronterà Ungheria Italia: il modulo potrebbe essere il 3-5-2, poi le valutazioni sui giocatori andranno fatte. In difesa per esempio, fatto salvo che Gigio Donnarumma sarà il portiere, potremmo vedere Alessandro Bastoni prendere il posto di Toloi, e dunque completare la linea arretrata insieme ad Acerbi e Bonucci. La notizia è che Immobile potrebbe farcela: l’attaccante della Lazio scalpita, potrebbe dunque sostituire Scamacca e riprendersi il posto di prima punta con Raspadori, matchwinner a San Siro venerdì sera, che lo affiancherebbe completando così il reparto offensivo. A centrocampo un possibile avvicendamento potrebbe essere quello tra Cristante e Frattesi, con la mezzala del Sassuolo che potrebbe essere titolare; Barella e Jorginho dovrebbero essere confermati e così anche Di Lorenzo come laterale destro, sull’altro versante invece Emerson Palmieri dovrebbe prendersi la maglia che contro l’Inghilterra è andata a Federico Dimarco.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ITALIA: IL TABELLINO

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; At. Szalai, Orban, Lang; Fiola, Schafer, A. Nagy, Kerkez; Gazdag, Szoboszlai; Ad. Szalai. Allenatore: Marco Rossi

ITALIA (3-5-2): G. Donnarumma; Acerbi, Bonucci, A. Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Frattesi, Emerson P.; Immobile, Raspadori. Allenatore: Roberto Mancini











© RIPRODUZIONE RISERVATA