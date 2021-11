PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ITALIA U19: CHI GIOCA A UJPEST?

Studiamo le probabili formazioni di Ungheria Italia U19: la partita amichevole va in scena alle ore 20:00 di giovedì 11 novembre, siamo a Ujpest e questo è il primo di due incroci consecutivi che gli azzurrini di Carmine Nunziata disputeranno contro la nazionale magiara, sfruttando dunque questa finestra dedicata agli impegni internazionali per tenersi in ritmo in vista dei prossimi impegni. Come ricordiamo, il mese scorso l’Italia U19 ha centrato la qualificazione alla seconda fase del cammino che deve portare agli Europei.

Probabili formazioni Italia Svizzera/ Diretta tv: nazionale decimata all’Olimpico

Adesso è venuto il momento di provare a mettere in ritmo qualche giocatore che con questa maglia ha avuto meno occasioni, ma da questo punto di vista sarà molto interessante scoprire cosa il CT sceglierà di fare perchè, almeno per una delle due amichevoli, potrebbe anche dare spazio ai titolari. Dunque ora mettiamoci comodi e, aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare una rapida valutazione circa le decisioni di Nunziata, leggendo insieme le probabili formazioni di Ungheria Italia U19.

Probabili formazioni Italia Francia U18/ Qualche dubbio per Franceschini (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ITALIA U19

LE SCELTE DI NUNZIATA

Per le probabili di Ungheria Italia U19 proviamo allora a valutare una squadra che si avvicina a quella titolare. In porta possiamo puntare su Desplanches, davanti a lui la difesa a quattro potrebbe avere Ghilardi e Coppola come centrali con due terzini che possono essere Fontanarosa a sinistra e Zanotti a destra (Scalvini è stato convocato dall’Under 21 per le qualificazioni agli Europei, Mulazzi è indisponibile). In mezzo al campo cerca spazio Degli Innocenti: potrebbe essere lui il perno centrale della nostra Italia U19, con Faticanti e Miretti che potrebbero agire come mezzali senza però dimenticarsi di un giocatore importante come Casadei.

Probabili formazioni Germania Liechtenstein/ Quote: libertà per Flick

Per quanto riguarda il reparto offensivo in Ungheria Italia U19, Baldanzi ha già avuto la possibilità di visitare la prima squadra dell’Empoli; nella Primavera di Antonio Buscé gioca come trequartista ed è in questa posizione che Nunziata potrebbe confermarlo, è ballottaggio con lo stesso Miretti che può avanzare il suo raggio d’azione. Gnonto e Tommaso Mancini potrebbero essere i due attaccanti: Samuele Vignato, N’gbesso e Egharevba, convocato al posto dell’indisponibile Ambrosino, rappresentano le principali alternative.

IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Coppola, Fontanarosa; Miretti, Degli Innocenti, Faticanti; Baldanzi; Gnonto, T. Mancini. Allenatore: Carmine Nunziata

© RIPRODUZIONE RISERVATA