Probabili formazioni Ungheria Portogallo, scopriamo le quote ma anche moduli e titolari per la partita delle qualificazioni Mondiali, oggi 9 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA PORTOGALLO: ROSSI SFIDA MARTINEZ

Una partita molto bella, almeno sulla carta, ci attende a Budapest questa sera, martedì 9 settembre, per la seconda giornata del girone F delle qualificazioni mondiali, allora diamo spazio alle probabili formazioni Ungheria Portogallo, con pure un tocco d’Italia perché l’allenatore dei magiari è sempre Marco Rossi.

Ovviamente, dal punto di vista ungherese questa è la partita più difficile del girone, che però potrebbe aprire prospettive intriganti dopo il pareggio al debutto in Irlanda, buon punto esterno anche se fino al 93’ minuto l’Ungheria cullava una vittoria che evidentemente sarebbe stata molto preziosa.

Dall’altra parte, il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha esordito in maniera molto agevole, vincendo per 0-5 in Armenia, per cui adesso si cerca un’altra vittoria che avrebbe già il sapore di una mezza qualificazione, sia per il livello più alto dell’avversaria sia perché 6 punti in due trasferte sarebbero davvero un’ipoteca.

La vincitrice della Nations League vuole quindi chiudere in fretta il discorso qualificazione, ma l’Ungheria oggi si gioca molto e allora non vediamo l’ora di scoprire anche le mosse dei due commissari tecnici, che adesso presentiamo con le probabili formazioni Ungheria Portogallo…

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico su Ungheria Portogallo ci dice che, secondo le quote Snai, il segno 2 è quotato a 1,50 e dato quindi per chiaro favorito, a fronte di quota 4,40 in caso di pareggio e una vincita pari a 6,25 volte la giocata sul segno 1 qualora stasera l’Ungheria riuscisse a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA PORTOGALLO

CHI SCHIERA ROSSI?

Per Marco Rossi attenzione al particolare modulo 4-1-4-1 nelle probabili formazioni Ungheria Portogallo: ecco allora che davanti al portiere Dibusz ci aspettiamo la difesa a quattro formata da Kerkev, Szalai, Orban e Nego, ma un ruolo molto importante sarà quello del regista basso anglo-magiaro Styles; qualche metro più avanti avremo Otvos, la stella Szoboszlai, Toth e Bolla schierati con compiti soprattutto offensivi a sostegno del centravanti dell’Ungheria, che sarà Varga.

CR7 INTOCCABILE PER MARTINEZ

Roberto Martinez non rinuncia mai a CR7, a maggior ragione in un match importante come quello di oggi, quindi il classe 1985 ci sarà nel 4-3-3 lusitano nelle probabili formazioni Ungheria Portogallo. Andando con ordine, in porta avremo Diogo Costa; difesa di ottimo livello con Cancelo, Gonçalo Inacio, Ruben Dias e Nuno Mendes; qualità molto evidente anche a centrocampo con Joao Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, mentre in attacco con CR7 i titolari dovrebbero essere Pedro Neto e Joao Felix.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA PORTOGALLO: IL TABELLINO

UNGHERIA (4-1-4-1): Dibusz; Kerkev, Szalai, Orban, Nego; Styles; Otvos, Szoboszlai, Toth, Bolla; Varga. All. Rossi.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Gonçalo Inacio, Ruben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. All. Martínez.