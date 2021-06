Probabili formazioni Ungheria Portogallo/ Quote: due grandi assenti

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA PORTOGALLO: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Ungheria Portogallo cosa potrebbero dirci circa la partita d’esordio di queste due Nazionali agli Europei 2020? Sappiamo bene che il girone F sarà una missione quasi impossibile per l’Ungheria di Marco Rossi, anche se cinque anni fa i magiari seppero bloccare i lusitani sul pareggio: diciamo che i padroni di casa avranno ben poco da perdere e cercheranno l’impresa, spinti anche dal pubblico di casa alla Puskas Arena di Budapest. Il Portogallo di Fernando Santos deve invece onorare fin da subito lo status di campione d’Europa in carica, anche per non mettere in salita la strada in un girone oggettivamente difficile: per Cristiano Ronaldo e compagni sarebbe dunque davvero importante partire con una vittoria. Tutto questo premesso, eccovi le ultime notizie a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Ungheria Portogallo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Ungheria Portogallo in base alle quote dell’agenzia Snai. Nonostante il fattore campo avverso, i lusitani sono nettamente favoriti: il segno 2 è quotato a 1,45, si sale poi a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 8,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere l’Ungheria.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA PORTOGALLO

LE MOSSE DI ROSSI

Nelle probabili formazioni di Ungheria Portogallo, ecco che i padroni di casa magiari allenati dal commissario tecnico italiano Marco Rossi dovrebbero scendere in campo per la prima di tre sfide “impossibili” secondo un modulo 3-5-2 che potrebbe avere questi titolari: Gulacsi in porta; davanti a lui una difesa a tre formata da Fiola, Orban e Attila Szalai, che avranno il difficile compito di fronteggiare il tridente portoghese; un ruolo importante in coipertura dovrà dunque avere anche la folta linea a cinque del centrocampo magiaro, dove i titolari dovrebbero essere da destra a sinistra Lovrencsics, Kalmar, Nagy, Kleinheisler e Varga; infine la coppia d’attacco titolare potrebbe vedere in campo Adam Szalai e Sallai. Pesa l’assenza della stella Dominik Szoboszlai, senza il quale per l’Ungheria il compito sarà ancora più difficile.

LE SCELTE DI SANTOS

Sul fronte lusitano, ecco che naturalmente le probabili formazioni di Ungheria Portogallo ci offrono nomi più prestigiosi e più possibilità di scelta per il c.t. Fernando Santos, nonostante la perdita di Joao Cancelo, risultato positivo al Covid nei giorni scorsi. I modulo di riferimento sarà il 4-3-3 e in campo dal primo minuto potremmo vedere Rui Patricio in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Semedo, promosso titolare a destra per affiancare i centrali Ruben Dias e José Fonte e il terzino sinistro Guerreiro; nel cuore del centrocampo avremo un terzetto formato da Sergio Oliveira, Danilo Pereira e Bruno Fernandes; infine un tridente offensivo da sogno con Bernardo Silva, Joao Felix e Cristiano Ronaldo in campo naturalmente da titolari, punto di forza del Portogallo che vuole cominciare gli Europei 2020 con una vittoria.

IL TABELLINO

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kalmar, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad. Szalai, Sallai. All. Rossi.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. All. Santos.



