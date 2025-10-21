Probabili formazioni Union SG Inter, quote e notizie su moduli e titolari per la partita della Champions League (oggi martedì 21 ottobre)

PROBABILI FORMAZIONI UNION SG INTER: LE SCELTE DI CHIVU PER IL TRIS

Tra la voglia di calare il tris in Champions League e la necessità di gestire le forze in una settimana molto delicata, per Cristian Chivu oggi, martedì 21 ottobre 2025, sono giorno di decisioni importanti nelle probabili formazioni Union SG Inter, la partita che si giocherà contro i campioni del Belgio per la terza giornata della fase campionato, i nerazzurri a punteggio pieno in classifica.

Il bilancio dell’Inter in questa Champions League finora è perfetto, due vittorie su due, la prima sul campo dell’Ajax nel momento più delicato della prima parte della stagione e poi il bis casalingo con il netto 3-0 contro lo Slavia Praga, bisognerà proseguire su questa lunghezza d’onda anche ricordando il particolare calendario nerazzurro nella League Phase, che nella seconda metà sarà duro come un tappone alpino del Giro d’Italia.

Compreso il campionato ci sono sei vittorie consecutive da ormai oltre un mese a questa parte, con la perla dell’ultimo successo sul campo della Roma che ha definitivamente rimesso l’Inter ai vertici anche in Serie A, dove sabato sera ci sarà il Napoli per completare il tris di trasferte, un dettaglio che potrebbe incidere anche sulle mosse per stasera.

I belgi dell’Union Saint-Gilloise sono ormai una realtà di spicco in patria e campioni nazionali in carica, hanno esordito con il botto in questa Champions League vincendo sul campo del Psv, ma poi hanno incassato un brutto 0-4 casalingo contro il Newcastle. Trasferta quindi da non sottovalutare ma certamente alla portata, come possiamo presentarla con le probabili formazioni Union SG Inter?

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai sorridono ai nerazzurri, in effetti non sembrano esserci grandi dubbi nel pronostico su Union SG Inter, con il segno 2 per il successo meneghino quotato a 1,65 contro il 4,10 in caso di pareggio e 4,60 volte la posta in palio in caso di vittoria dei padroni di casa belgi.

PROBABILI FORMAZIONI UNION SG INTER

DUBBIO IN ATTACCO PER HUBERT

David Hubert dovrebbe scegliere il 3-4-1-2 nelle probabili formazioni Union SG Inter, diciamo subito che per l’allenatore di casa il dubbio principale è in attacco, dove al fianco di Florucz si giocano il posto Rodriguez e David, con Ait El Hadj sulla trequarti per completare il reparto offensivo dell’Union Saint Gilloise. Negli altri reparti dovrebbe essere tutto chiaro: Scherpen in porta, la difesa a tre formata da Kevin Mac Allister (fratello dell’iridato Alexis), Burgess e Leysen, linea a quattro infine a centrocampo con Khalaili, Zorgane, Rasmussen e Niang che potrebbero essere i nomi giusti dal primo minuto.

CHIVU POTREBBE CAMBIARE PARECCHIO

Attenzione però soprattutto alle scelte di Cristian Chivu nelle probabili formazioni Union SG Inter, ci potrebbe essere infatti abbondante turnover, cominciando già da Josep Martinez in porta. In difesa dovrebbe giocare De Vrij con Akanji e Bastoni, ma i cambiamenti più corposi sono attesi soprattutto a centrocampo, comprese le fasce perché Luis Henrique e Carlos Augusto potrebbero essere i due esterni titolari, ma anche le mezzali che potrebbero essere Frattesi e Sucic ai fianchi di Calhanoglu, che sarebbe l’unico confermato rispetto a Roma. Infine in attacco potrebbe riposare Lautaro e quindi è possibile la coppia Bonny-Esposito come titolari.

PROBABILI FORMAZIONI UNION SG INTER: IL TABELLINO

UNION SG (3-4-1-2): Scherpen; K. Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj; Florucz, Rodriguez. All. Hubert.

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Bonny, Esposito. All. Chivu.