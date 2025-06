Probabili formazioni Urawa Reds Monterrey: le scelte dei due allenatori verso la partita valida per il girone E al Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI URAWA REDS MONTERREY: SPERANO SOLO I MESSICANI

Con le probabili formazioni Urawa Reds Monterrey ci introduciamo a una partita che ha valore solo per i messicani: nella terza giornata del girone E al Mondiale per Club 2025 il Monterrey dovrà ben valutare le sue scelte di campo perché ha ancora la possibilità di qualificarsi agli ottavi.

Tra l’altro, si tratta di un’ipotesi non troppo complicata: dovrebbe vincere e sperare che a Seattle non finisca pari tra Inter e River Plate o ancora, se fosse così, migliorare la differenza reti fino ad avere almeno un gol segnato in più rispetto ai Millionarios, ma solo per quanto riguarda le sfide con le altre due squadre a pari punti.

Gli Urawa Reds invece salutano oggi il Mondiale per Club 2025: i giapponesi hanno lottato e destato anche una buona impressione, soprattutto contro l’Inter, ma sono stati rimontati e battuti e così adesso proveranno semplicemente a regalarsi un ultimo risultato di prestigio, per quello che può valere.

Ci apprestiamo allora a vivere questa partita di Pasadena, e intanto proviamo anche a capire come potrebbero essere gli schieramenti sul terreno di gioco del Rose Bowl, leggendo insieme le probabili formazioni Urawa Reds Monterrey.

PRONOSTICO E QUOTE URAWA REDS MONTERREY

Vediamo anche cosa ci dicono le quote dei bookmaker sulle probabili formazioni Urawa Reds Monterrey: la Snai ha posto un valore pari a 1,67 volte quanto messo sul piatto per il segno 2, dunque messicani favoriti anche perché il segno 1 che regola il successo dei giapponesi porta in dote 4,60 volte l’importo investito. Infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,85 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI URAWA REDS MONTERREY

GLI 11 DI SKORZA

Ipotizziamo che Maciej Skorza cambi tutto nelle probabili formazioni Urawa Reds Monterrey, visto che ormai la partita non conta più: ecco allora un 4-2-3-1 nel quale Niekawa potrebbe essere il portiere, protetto da due difensori centrali che sarebbero Inoue e Nemoto con la conferma di Ishihara a destra e l’inserimento di Ogiwara a sinistra. In mezzo al campo contro l’Inter hanno giocato Yasui e Gustafson: questa volta almeno Matsumoto potrebbe essere titolare come regista, al suo fianco potrebbe operare un giocatore maggiormente offensivo che può essere Haraguci, in ballottaggio anche con Matheus Savio più avanti.

Sulle corsie laterali della trequarti ci aspettiamo altre modifiche: Okubo può essere in vantaggio per giocare partendo dalla destra, sull’altro versante può esserci un ballottaggio aperto tra Sekine e Hayakawa, quest’ultimo più offensivo e sappiamo che gli Urawa Reds hanno ben poco da perdere ma tengono a vincere. Chiudiamo con la prima punta: da Matsuo si può passare a Thiago, in panchina ci sono altre tre soluzioni e dunque almeno una staffetta rimane più che probabile.

COME LA PREPARA TORRENT

Più importanti, possiamo dire così, le scelte di Domènec Torrent nelle probabili formazioni Urawa Reds Monterrey: il tecnico dei messicani punta su un 4-2-3-1 e il leader difensivo è sempre Sergio Ramos, che agirà al fianco di Medina per proteggere il portiere Andrada con due terzini che dovrebbero essere Aguirre a destra e Arteaga a sinistra. Nel Monterrey ci sono i diffidati, ma si punterà naturalmente sulla formazione migliore per provare a prendersi gli ottavi: questo vuol dire che a centrocampo dovrebbero comunque giocare Deossa e Jorge Rodriguez (ma occhio ad Ambriz).

Davanti a questo tandem in mediana, ecco Sergio Canales nella posizione di trequartista centrale; i due esterni alti sono di qualità e si tratta di Jesus Corona e Ocampos, quest’ultimo lo conosciamo bene anche in Italia. Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, sia De La Rosa che Alvarado hanno avuto spazio nella partita contro il River Plate; tuttavia il grande favorito per iniziare la sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi, salvo sorprese, dovrebbe essere ancora Berterame.

PROBABILI FORMAZIONI URAWA REDS MONTERREY: IL TABELLINO

URAWA REDS (4-2-3-1): Niekawa; Ishihara, Inoue, Nemoto, Ogiwara; Matsumoto, Haraguchi; Okubo, Nakajima, Hayakawa; Thiago. Allenatore: Maciej Skorza

MONTERREY (4-2-3-1): Andradra; Aguirre, Medina, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Jorge Rodriguez; J. Corona, Canales, Ocampos; Berterame. Allenatore: Domènec Torrent