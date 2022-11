Probabili formazioni Uruguay Corea del Sud/ Quote: Kim e Son contro la Celeste

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY COREA DEL SUD: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Uruguay Corea del Sud analizziamo le mosse dei due c.t. Alonso e Bento e ci avviciniamo in questo modo alla partita del girone H ai Mondiali 2022, che segnerà oggi il debutto della Celeste e degli asiatici al torneo iridato. Sotto i riflettori soprattutto l’Uruguay, che ha vissuto la fine di un’epoca con l’addio di Tabarez, artefice di grandi risultati come la semifinale ai Mondiali 2010 e il trionfo nella Coppa America 2011. L’Uruguay resta una buonissima squadra, anche se gli anni migliori di quel ciclo sono ormai alle spalle: cosa saprà fare la Celeste versione 2022?

Quanto alla Corea del Sud, è presenza ormai fissa ai Mondiali essendo naturalmente tra le migliori squadre asiatiche e talvolta si toglie anche notevoli soddisfazioni. Le due stelle sono il napoletano Kim in difesa e naturalmente Son del Tottenham, la qualificazione però non sarà affatto scontata e partire bene potrebbe essere già determinante. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire tutte le notizie circa le probabili formazioni di Uruguay Corea del Sud.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Uruguay Corea del Sud in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I sudamericani sono formalmente padroni di casa e sono pure favoriti: il segno 1 è quotato a 1,75, mentre per il segno 2 sulla vittoria asiatica si arriva a quota 5,25. Intermedia è la quotazione per il pareggio, il segno X infatti vale 3,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY COREA DEL SUD

LE MOSSE DI ALONSO

Le probabili formazioni di Uruguay Corea del Sud vedono il commissario tecnico della Celeste, Diego Alonso, erede del leggendario Oscar Tabarez, intenzionato a schierare la squadra sudamericana con un 4-4-2 come modulo di riferimento. Gli undici titolari della formazione di partenza potrebbero essere: Rochet in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Varela terzino destro, Godin e Gimenez centrali, Olivera a sinistra; altra linea a quattro pure a centrocampo, dove da destra a sinistra i titolari dell’Uruguay dovrebbero essere Valverde, Bentancur, Torreira e De Arrascaeta; infine, in attacco dovrebbe essere Nuñez ad affiancare l’eterno Suarez.

LE SCELTE DI BENTO

Per quanto riguarda invece la Nazionale asiatica, ecco che le probabili formazioni di Uruguay Corea del Sud dovrebbero prevedere per Paulo Bento, allenatore portoghese della Corea del Sud, uno speculare modulo 4-4-2 con questi undici probabili titolari dal primo minuto: Kim Seung-gyu tra i pali; davanti a lui i quattro difensori che da destra a sinistra dovrebbero essere Kim Moon-Hwan, Kim Young-gwon, il napoletano Kim Min-Jae e Kim Jin-Su; a centrocampo ecco invece Lee Jae-sung, Jung Woo-Young, Hwang In-beom e Hwang Ui-jo in un’altra linea a quattro; infine in attacco ecco Woo-Yeong Jeong che dovrebbe affiancare la stella Son Heung-min del Tottenham.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY COREA DEL SUD: IL TABELLINO

URUGUAY (4-4-2): Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Torreira, De Arrascaeta; Nuñez, Suarez. All. Alonso.

COREA DEL SUD (4-4-2): Kim Seung-gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-Jae, Kim Jin-Su; Lee Jae-sung, Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Hwang Ui-jo; Woo-Yeong Jeong, Son Heung-min. All. Bento.











