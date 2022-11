Probabili formazioni Usa Galles/ Quote, McKennie e Bale in evidenza

PROBABILI FORMAZIONI USA GALLES: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Usa Galles analizziamo la partita che ci terrà compagnia in prima serata oggi ai Mondiali Qatar 2022, naturalmente il debutto per gli americani e i britannici nel girone B. Se ipotizziamo che la favorita d’obbligo sia l’Inghilterra, ecco che oggi saranno in palio punti fondamentali per l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale: siamo solamente alla prima giornata, ma questa partita – se non terminasse in pareggio – potrebbe già dare un vantaggio decisivo a chi riuscisse a vincerla.

Gli Usa possono contare su un movimento in crescita, ma sono ancora alla ricerca del salto di qualità che possa portarli a recitare da protagonisti anche nel calcio. Il Galles invece sta vivendo una buona epoca: dopo il clamoroso traguardo delle semifinali agli Europei 2016, ecco il ritorno alla fase finale di un Mondiale per la prima volta dal 1958, grazie al successo nel playoff contro l’Ucraina. La posta in palio è molto alta, andiamo allora a scoprire quali siano le notizie circa le probabili formazioni di Usa Galles a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Usa Galles, in base alle quote che l’agenzia Snai ha previsto. Il segno 1 per la vittoria degli Stati Uniti vi farebbe guadagnare 2,55 volte l’importo giocato; il pareggio, naturalmente indicato dal segno X, vale 3,00 volte la somma messa sul piatto mentre il segno 2 per la vittoria del Galles è quotato a 3,10, per un pronostico molto incerto.

PROBABILI FORMAZIONI USA GALLES

LE SCELTE DI BERHALTER

Il CT degli Stati Uniti Gregg Berhalter punta sul 4-3-3 per le probabili formazioni di Usa Galles: in porta andrà Turner che gioca nell’Arsenal, poi Sergiño Dest si sposta a sinistra per permettere a Yedlin di giocare come terzino destro, i due centrali di difesa potrebbero essere Carter-Vickers e uno tra Long e Zimmerman. A centrocampo naturalmente ci sarà McKennie, che giocherà sulla mezzala; a completare il reparto dovremmo avere i due giocatori del Leeds Tyler Adams e Aaronson (quest’ultimo in ballottaggio con Acosta), nel tridente offensivo ovviamente spazio a Pulisic e Reyna che faranno da esterni, con Timothy Weah o Sargent centravanti.

LE MOSSE DI PAGE

Robert Page dovrebbe puntare sul 3-4-2-1 nelle probabili formazioni di Usa Galles: in porta Hennessey, davanti a lui dovrebbero trovare spazio Rodon e Mepham così come Ben Davies, ormai abituato a fare il terzo in difesa (anche nel Tottenham), dunque i due laterali che si alzano a centrocampo sarebbero Connor Roberts e Neco Williams con una mediana nella quale cerca posto il veterano Joe Allen, che però rischia sulla concorrenza di Morrell e Levitt. Ramsey, che cerca di rilanciarsi nel Nizza, giocherà sulla trequarti insieme a Daniel James; Bale invece sarà impiegato come centravanti tattico.

PROBABILI FORMAZIONI USA GALLES: IL TABELLINO

USA (4-3-3): Turner; Yedlin, Carter-Vickers, Long, Dest; McKennie, Adams, Aaronson; Pulisic, T. Weah, Reyna. All. Berhalter.

GALLES (3-4-2-1): Hennessey; Rodon, Mepham, Davies; Roberts, Allen, Morrell, Williams; Ramsey, James; Bale. All. Page.











