Probabili formazioni Valencia Atalanta/ Diretta tv: Toloi in dubbio, pronto Caldara

Analizzando le probabili formazioni di Valencia Atalanta, parliamo della partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 10 marzo: il ritorno degli ottavi di Champions League 2019-2020 va in scena al Mestalla, e la situazione della Dea è ottimale. All’andata la squadra di Gian Piero Gasperini ha dominato, vincendo con un roboante 4-1; il gol segnato dagli spagnoli apre qualche speranza per Albert Celades che comunque dovrà vincere 3-0, e dovrà provare a centrare la qualificazione senza l’apporto del suo pubblico visto che la partita si disputerà a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. A noi adesso non resta che aspettare il calcio d’inizio di una sfida nella quale la Dea insegue la storia, e valutare insieme quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori leggendo insieme, in maniera più approfondita, le probabili formazioni di Valencia Atalanta.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Atalanta sarà trasmessa in chiaro, di conseguenza sarà un appuntamento in chiaro per tutti: il canale cui fare riferimento è Canale 5, con possibilità di visitare il sito Mediaset Play per la diretta streaming video. Gli abbonati alla televisione satellitare hanno a disposizione il canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, da attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA ATALANTA

LE MOSSE DI CELADES

Nelle probabili formazioni di Valencia Atalanta notiamo subito che Celades non potrà utilizzare Gabriel Paulista: il difensore centrale è squalificato e dunque non sarà in campo nel possibile 4-1-4-1 disegnato dal tecnico. Out anche Piccini, c’è Florenzi che dovrebbe agire come esterno alto a destra, sempre che sia utilizzato visto che il favorito in quella posizione rimane Ferran Torres; alle sue spalle Wass che fa ormai il terzino come ruolo fisso, dall’altra parte ci saranno presumibilmente Gayà e Cheryshev (in gol all’andata), a sostituire Gabriel dovrebbe essere Mangala. Diakhaby e il portiere Cillessen completano la difesa (il portiere olandese è in ballottaggio con Jaume Doménech che ha giocato a San Siro), in mezzo al campo Kondogbia giocherà come perno davanti alla difesa e dovrà proteggere i trequartisti, che dovrebbero essere Parejo e Soler. Davanti ci sarà Gameiro; Celades potrebbe comunque operare con il 4-4-2 inserendo anche Maxi Gomez davanti, in quel caso ci sarebbe chiaramente un esterno o un trequartista in meno.

LE SCELTE DI GASPERINI

Tutto confermato per Gian Piero Gasperini nelle probabili formazioni di Valencia Atalanta: in dubbio Rafa Toloi, con il brasiliano fuori dai giochi ci sarebbe Caldara a completare la difesa con Palomino e Djimsiti mentre in porta andrà Gollini. Sugli esterni i favoriti restano Hateboer, che percorrerà la corsia di destra, e Gosens che sarà regolarmente impiegato sull’altro versante; in mezzo la coppia De Roon-Freuler, l’olandese a Lecce ha giocato come terzo in difesa ma è troppo importante in mediana perché la soluzione venga riproposta. Ad ogni modo, se così fosse Gasperini potrebbe avvalersi di Pasalic per mantenere il baricentro più alto; sembrano fissate le scelte per l’attacco con Duvan Zapata che viene preferito a Muriel, avremo poi Alejandro Gomez e Ilicic che opereranno alle spalle del colombiano. Malinovskiy, sempre utilissimo, uscirà dalla panchina per provare a dare una mano.

IL TABELLINO

VALENCIA (4-1-4-1): Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia; Ferran Torres, Parejo, Soler, Cheryshev; Gameiro

A disposizione: J. Doménech, Guillamon, Jaume Costa, Coquelin, Florenzi, Gonçalo Guedes, Rodrigo

Allenatore: Albert Celades

Squalificati: Gabriel Paulista

Indisponibili: Piccini, Garay, Maxi Gomez

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata

A disposizione: Sportiello, Toloi, Castagne, Pasalic, Malinovskiy, Muriel

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: –



