Probabili formazioni Valencia Atalanta/ Quote, De Roon torna al centro del campo?

Le probabili formazioni di Valencia Atalanta ci proiettano nella partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League 2019-2020: allo stadio Mestalla, martedì 10 marzo alle ore 21:00, si riparte dal 4-1 con cui la Dea ha vinto a San Siro continuando la sua straordinaria stagione. Il sogno di volare ai quarti è sempre più concreto: per rimontare il Valencia dovrebbe vincere per minimo 3-0, per quello che si è visto nella partita di andata i pipistrelli hanno sicuramente la possibilità di segnare tre gol ma certamente la squadra di Gian Piero Gasperini può ancora mettere la palla in porta, lo dicono soprattutto i numeri (nell’ultima giornata disputata in Serie A sono arrivate sette reti sul campo del Lecce) e dunque ci sono grandi speranze. Ora, prima che le due squadre scendano sul terreno di gioco del Mestalla per affrontarsi a viso aperto, vediamo in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori analizzando nel dettaglio le scelte per le probabili formazioni di Valencia Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

La Dea è ancora favorita nel pronostico su Valencia Atalanta: le quote fornite dall’agenzia Snai ci dicono infatti di un grande equilibrio, ma nel quale il segno 2 per la vittoria esterna vi consentirebbe di guadagnare un valore pari a 2,35 volte la somma messa sul piatto, mentre il segno 1 da giocare per il successo casalingo porta in dote 2,75 volte la puntata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, è invece un’ipotesi da 3,75 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA ATALANTA

I DUBBI DI CELADES

Per Celades studiare le probabili formazioni di Valencia Atalanta e capire in che modo disporre i suoi giocatori non sarà semplice: il tecnico dei pipistrelli ha perso Gabriel Paulista per squalifica e deve fare i conti con l’indisponibilità di Maxi Gomez, dunque davanti dovrebbe agire Gameiro ma va capito se il francese sarà utilizzato in coppia con Rodrigo, dunque ripristinando il consueto 4-4-2, oppure se come prima punta supportato da una linea di trequartisti per avere maggiore capacità di inserimento. Con questa seconda ipotesi Ferran Torres e Cheryshev giocherebbero da esterni, mentre Parejo farebbe coppia con Soler nel settore centrale. Viaggia verso la panchina Florenzi, a meno che Celades decida di utilizzarlo come terzino dove però Wass è favorito; Kondogbia sarà schierato davanti alla difesa mentre avremo Mangala a fare coppia con Diakhaby al centro, poi Cillessen tra i pali (favorito su Jaume Doménech) e Gayà regolarmente come laterale basso a destra.

GLI 11 DI GASPERINI

Non ha troppi dubbi Gian Piero Gasperini, al netto del possibile forfait di Toloi: senza di lui sarebbe ancora Caldara a giocare Valencia Atalanta, con De Roon che dunque si riprenderebbe il consueto posto da centrocampista insieme a Freuler, che è favorito su Pasalic. Da valutare questa opzione comunque, mentre Djimsiti e Palomino sono confermati a protezione di Gollini; sulle corsie laterali Hateboer e Gosens hanno vantaggio su Castagne, un altro elemento che potrebbe entrare nella formazione titolare sarebbe Malinovskiy ma è complesso ipotizzare che Gasperini possa rinunciare proprio questa sera a uno dei suoi straordinari interpreti offensivi. Dunque Ilicic, principale realizzatore nella stagione della Dea, sarà regolarmente in campo come trequartista e al suo fianco agirà Alejandro Gomez; nel ruolo di prima punta si apre come sempre il ballottaggio tra i due colombiani, ma Duvan Zapata è decisamente favorito su Muriel e dunque dovrebbe essere ancora lui a iniziare la partita di Valencia.

IL TABELLINO

VALENCIA (4-1-4-1): Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia; Ferran Torres, Parejo, Soler, Cheryshev; Gameiro

A disposizione: J. Doménech, Guillamon, Jaume Costa, Coquelin, Florenzi, Gonçalo Guedes, Rodrigo

Allenatore: Albert Celades

Squalificati: Gabriel Paulista

Indisponibili: Piccini, Garay, Maxi Gomez

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata

A disposizione: Sportiello, Toloi, Castagne, Tamèze, Pasalic, Malinovskiy, Muriel

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: –



© RIPRODUZIONE RISERVATA