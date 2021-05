PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CITTADELLA/ Quote: Lezzerini è ancora indisponibile

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CITTADELLA: GLI ASSENTI

In attesa di conoscere le ultime mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Venezia Cittadella, ci pare necessario fare il punto anche dei giocatori assenti, nella finale di ritorno dei play off della Serie B. Cominciando dallo spogliatoio del Venezia abbiamo già parlato dell’assenza annunciata di Michael Svoboda, che ha rimediato un turno di stop dal giudice sportivo, dopo la partita di andata: oltre al difensore Zanetti avrà a disposizione una panchina al completo, eccettuato il lungo degente Lezzerini, assente dallo scorso febbraio). Nessun gran problema di rosa neppure per Venturato, che pure questa sera non potrà puntare su Amedeo Benedetti, che rimane in infermeria, anche per questo appuntamento. (agg Michela Colombo)

VENEZIA CITTADELLA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 21.15, la sfida di ritorno per i play off della Serie B tra Venezia e Cittadella: vediamo quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni del big match. A poche ore dal fischio d’inizio dalla partita che assegnerà l’ultimo pass per la Serie A, pure non vi sono gran dubbi per Zanetti come per Venturato: l’avversario è noto e la posta in palio grande, per cui non vi è spazio per alcuna esitazione. Specie per il tecnico granata, che dopo l’1-0 subito nel turno di andata, deve mettere in campo una partita perfetta, da chiudersi con un successo con almeno due gol di scarto per poter passare al massimo campionato italiano.

Non un’impresa semplice, considerato che contro ci saranno i lagunari, impazienti di poter festeggiare una storica promozione tra le mura di casa (l’ultima presenza fu nel 2001-02). Vediamo allora come i due allenatori hanno preparato l’incontro, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Venezia Cittadella.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida, finale di ritorno per i play off della Serie B, non stiamo a concedere a lagunari il favore del pronostico, visto anche il verdetto del turno di andata. Il portale di scommesse Snai, per l’1×2 del match, ha fissato a 2.25 la vittoria del Venezia, contro il più alto 3.45 segnato per il successo del Cittadella, mentre il pareggio è stato dato a 3.15.

LE PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CITTADELLA

LE MOSSE DI ZANETTI

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Venezia e Cittadella sono davvero pochi i dubbi che emergono nello spogliatoio di Zanetti, pronto a realizzare l’impresa. Fissato dunque il 4-3-3, ecco che saranno confermati gran parte degli 11 che sono scesi in campo nel turno di andata, ad accezione di Svoboda, fermato dal giudice sportivo. Senza il centrale, avremo allora Modolo a far compagnia a Ceccaroni al centro della difesa, con Molinaro e Mazzocchi pronti in corsia. Per la mediana si faranno invece avanti dal primo minuto Crnigoj, Taugourdeau e Dezi, ma con Fiordilino valida alternativa. Per l’attacco ecco pronto Aramu, che aveva deciso il pareggio con il Lecce e Di Mariano: prima punta Francesco Forte, tra i migliori marcatori della cadetteria quest’anno.

LE SCELTE DI VENTURATO

Spazio al 4-3-1-2 per Venturato e i suoi granata, che invece non contano alcun giocatore squalificato per la finalissima di questa sera. Il tecnico, orientato alla riconferma di parecchi giocatori, ecco che punterà oggi tutto su Tsadjout e Baldini in doppia punta offensiva, con Proia pronto sulla linea della trequarti, favorito su Beretta. Per il centrocampo pare ovviamente irrinunciabile un giocatore come Iori, al centro del reparto: Vita e Branca gli fanno compagnia, ma attenzione a Gargiulo e D’Urso che potrebbero intervenire a match in corso. Per la difesa pure pochi dubbi: Adorni e Frare saranno i titolari di Venturato al centro dello schieramento, con Donnarumma e Ghiringhelli pronti nei corridoi esterni.

IL TABELLINO

VENEZIA (4-3-3): Maaenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Dezi; Aramu, Forte, Di Mariano. All. Zanetti.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Baldini. All. Venturato.



