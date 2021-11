Probabili formazioni Venezia Inter/ Diretta tv, pochi dubbi per Zanetti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 20.45 al Penzo la sfida per la 14^ giornata di Serie A tra Venezia e Inter, di cui ora andremo a vedere le probabili formazioni del match. Dopo aver strappato con un turno di anticipo la qualificazione alla prossima fase di Champions league, i nerazzurri tornano protagonisti in campionato, ben intenzionati a proseguire nel loro inseguimento alle capoliste della Serie A.

La squadra di Inzaghi è pronta dunque a fare scintille in terra veneta, pur consapevole che il Venezia non sarà padrone di casa ospitale. Pur molto lontana in graduatoria, la squadra lagunare rimane tra i club più in forma nelle ultime settimane e negli ultimi tre turni ha fatto suoi ben sette punti (tre ne ha pure strappati alla Roma). La squadra di Zanetti dunque è rivale da non sottovalutare: ma vediamo ora da vicino le scelte per le probabili formazioni di Venezia Inter.

LE PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA INTER

LE MOSSE DI ZANETTI

Per tentare l’impresa contro i campioni d’Italia in carica, ecco che Zanetti potrebbe puntare ancora sugli undici che hanno fatto bene solo pochi giorni fa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic: in ogni caso il tecnico domani non rinuncerà al 4-3-3 di partenza. Schierato Romero tra i pali ecco che in difesa si faranno avanti domani al primo minuto Caldara e Ceccaroni, con il duo Haps-Mazzocchi pronti a coprire le fasce esterne dello schieramento. Ecco poi Vacca ancora solido in cabina di regia e affiancato da Ampadu e Busio, tenuto conto che pure Crnigoi non è ancora al top della condizione. Immancabile in attacco Okereke, che ha deciso la sfida con gli emiliani, come pure Aramu, tra i giocatori più in forma negli ultimi turni e Johnsen.

LE SCELTE DI INZAGHI

Solito 3-5-2 per Mister Inzaghi per le probabili formazioni di Venezia e Inter, dove pure non saranno poi grandi novità nello schieramento nerazzurro. Pure la prima potrebbe arrivare già in difesa, con la promozione dal primo minuto di Ranocchia, nel reparto a tre completato poi da Skriniar e Bastoni: tra i pali al solito non mancherà Samir Handanovic. A centrocampo rimangono indispensabili giocatori come Barella e Brozovic: al loro fianco però si accenderà il solito ballottaggio tra Calhanoglu e Vidal, con il turco appena favorito alla vigilia del match di Serie A (benchè pure sia stato titolare contro lo Shakhtar in settimana): sull’esterno si giocano le loro chance per una maglia da titolare Perisic e Darmian. Pochi dubbi poi in attacco, con la riproposizione della coppia Lautaro Martinez-Dzeko: dalla panchina pure rimane a disposizione Correa (ma non Alexis Sanchez).

IL TABELLINO

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen All. Zanetti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L Martinez All. Inzaghi



