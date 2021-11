Probabili formazioni Venezia Inter/ Quote: turnover per Inzaghi? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA INTER: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Venezia Inter ci consentono di presentare una partita più intrigante di quello che potrebbe sembrare a prima vista, dunque sarà un sabato sera da non perdere con la quattordicesima giornata di Serie A. Onore al Venezia di Paolo Zanetti, che arriva da due vittorie consecutive: il colpaccio a Bologna ha portato i lagunari in una serena posizione di classifica, oggi il Venezia tenterà il colpaccio senza avere eccessive pressioni e chissà se questo sarà un vantaggio.

Di certo però ci sarà dall’altra parte un’Inter lanciata, perché i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno vinto domenica contro il Napoli avvicinandosi di parecchio alla vetta, poi hanno battuto anche lo Shakhtar Donetsk conquistando la qualificazione per gli ottavi di Champions League con una giornata d’anticipo. Due vittorie belle e convincenti, guai a fermarsi sul più bello: scopriamo allora tutte le notizie circa le probabili formazioni di Venezia Inter, ormai a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Venezia Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il favore è tutto per gli ospiti e il segno 2 è di conseguenza quotato a 1,37, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di pareggio (segno X) e fino a 8,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA INTER

LE MOSSE DI ZANETTI

Dovrebbero esserci pochi dubbi per Paolo Zanetti nelle probabili formazioni di Venezia Inter, con il modulo 4-3-3 e i giocatori che più hanno convinto nelle ultime due vittorie. Possiamo allora disegnare la formazione lagunare con una certa tranquillità: Romero in porta e davanti a lui ecco la difesa a quattro con Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni e Haps da destra a sinistra.

A centrocampo potrebbe esserci il dubbio più significativo, cioè quello tra Ampadu e Kiyine per affiancare Vacca e Busio; infine tutto sembra chiarissimo per Paolo Zanetti nel tridente d’attacco, dove il Venezia dovrebbe schierare titolari Aramu a destra, Okereke centravanti e Johnsen a sinistra.

LE SCELTE DI INZAGHI

Ben più difficile “indovinare” quali saranno le probabili formazioni di Venezia Inter sul fronte nerazzurre, perché dopo due big-match consecutivi Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa, ma è un peccato toccare l’assetto vincente. Davanti ad Handanovic dovremmo vedere ancora Skriniar e Ranocchia in attesa di De Vrij, Bastoni invece potrebbe essere insidiato da D’Ambrosio per completare la difesa a tre.

A centrocampo dovrebbero essere come sempre intoccabili Barella e Brozovic, Vidal potrebbe insidiare Calhanoglu mentre sulle fasce sperano Dumfries e Dimarco, ma in questo momento sembra essere difficile rinunciare a Darmian e Perisic, per cui vedremo quali saranno le scelte di Inzaghi. Infine in attacco Correa potrebbe essere titolare, il riposo potrebbe toccare a Dzeko più che a Lautaro Martinez.

IL TABELLINO

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, L. Martinez. All. Inzaghi.

