PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA JUVENTUS/ Diretta tv, Okereke out per infortunio

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA JUVENTUS: ATTACCO

Nella 17^ giornata di Serie A, per le probabili formazioni di Venezia Juventus, Zanetti dovrà per certo fare a meno di un pezzo importante dell’11 dei lagunari come è Okereke. La punta nigeriana si è fermata per la lesione muscolare al flessore e domani dovrebbe venir sostituita da Henry (anche se Forte scalpita alla panchina per la maglia da prima punta). Il tridente dei veneti pure vedrà dal primo minuto domani in campo anche Aramu e Johnsen: di fatto non vi sono poi molte altre alternative in questo momento.

In casa Juventus invece Allegri deve ancora valutare le condizioni di un acciaccato Dybala, uscito anzitempo in settimana nella sfida di Champions league con il Malmoe. Se l’argentino dovesse farcela, ecco che avremo la Joya domani in campo dal primo minuto al fianco di Alvaro Morata: in ogni caso scalda i motori Moise Kean, che sta dando segnali di ottima condizione. (agg Michela Colombo)

CENTROCAMPO

Per le probabili formazioni di Venezia Juventus, vediamo ora nel dettaglio quali saranno le mosse degli allenatori per il centrocampo dei rispettivi schieramenti. Alla vigilia della 17^ giornata, per i lagunari abbiamo riferito di un classico reparto a tre per Zanetti, dove pure il tecnico dovrebbe collocare dal primo minuto in campo Busio, Vacca e Cernigoj: pure va aggiunto che dal panchina scalpita un giocatore come Kiyine e che pure rimangono a disposizione Heymans e Tessman.

Possibile ipotesi di reparto a 4 anche nel centrocampo della Juventus, dove pure, con un McKennie ben acciaccato, Allegri dovrebbe collocare Rodrigo Bentancur al fianco di Manuel Locatelli, con l’ex neroverde da tempo diventato ormai giocatore indispensabile nello schieramento bianconero. Per l’esterno del reparto bianconero ricordiamo che inoltre domani mancherà all’appuntamento Kulusevski: si farà avanti allora Rabiot per fare compagnia a Bernardeschi, schierato sull’altro versante. (agg Michela Colombo)

IN DIFESA

Per le probabili formazioni di Venezia Juventus, tocca ora dre uno sguardo da vicino anche alla difesa, così segnata da i due allenatori alla vigilia della 17^ giornata di campionato. Partendo dal reparto a 4 di Zanetti, ecco che il tecnico domani dovrebbe ancora puntare sul duo composto da Ampadu e Caldara al centro, mentre all’esterno si giocano le loro carte per la maglia da titolare Haps e Mazzocchi. Pure facciamo attendino al recuperato Ebuehi, che potrebbe chiedere spazio a destra del reparto dei lagunari.

Ipotizzando anche un reparto a 4 in casa bianconera, ecco che domani Massimiliano Allegri dovrebbe scommettere ancora sulla coppia la centro composta da De Ligt e Bonucci, anche se Chiellini rimane sempre pronto in panchina. Sull’esterno del schieramento della Vecchia signora pare poi confermata la maglia da titolare per Cuadrado mentre a destra Alex Sandro potrebbe anche lasciare il posto a Pellegrini, che sta facendo vedere buone cose in campo nelle ultime settimane. (agg Michela Colombo)

CHI GIOCA AL PENZO?

Le probabili formazioni di Venezia Juventus fanno da introduzione alla partita che si gioca al Penzo per la 17^ giornata di Serie A 2021-2022. Appuntamento alle ore 18:00 di sabato 11 dicembre: sotto i riflettori vanno entrambe le squadre, anche i lagunari che sono reduci da una partita pazza e purtroppo persa, un 3-0 contro il Verona che poteva essere un trionfo e si è invece trasformato in un clamoroso 3-4. Adesso Paolo Zanetti deve rilanciare i suoi anche dal punto di vista psicologico, perché sconfitte così possono essere deleterie anche nel lungo periodo.

La Juventus, archiviato il girone di Champions League, vuole invece recuperare un po’ di distanza dalla zona delle prime quattro: adesso c’è un tempo per pensare solo al campionato e, dopo aver battuto Salernitana e Genoa, i bianconeri vogliono la terza vittoria consecutiva per dimostrare di potersi ancora giocare la Top 4 nonostante si parta da -7. Vedremo allora cosa succederà al Penzo; aspettando che arrivi sabato pomeriggio, proviamo a fare una rapida valutazione sulle possibili scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Venezia Juventus.

DIRETTA VENEZIA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Juventus non sarà disponibile: questa partita di Serie A infatti sarà trasmessa soltanto sulla piattaforma DAZN, broadcaster ufficiale del campionato. Per avere accesso alle immagini, che saranno in diretta streaming video, bisognerà innanzitutto essere abbonati al servizio; bisognerà poi dotarsi di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone oppure utilizzare una smart tv che si possa connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA JUVENTUS

LE SCELTE DI ZANETTI

Doppia tegola per Zanetti, che in Venezia Juventus dovrà rinunciare allo squalificato Ceccaroni e al suo bomber Okereke, recuperabile al massimo per fine dicembre: dunque, in difesa a fare coppia con Caldara (ex della partita, se vogliamo solo “virtuale”) sarà Ampadu che scala nell’assetto arretrato, mentre in attacco Thomas Henry dovrebbe essere il centravanti stretto tra Aramu e Johnsen che agiranno sugli esterni. Per il resto, dovremmo vedere il solito Venezia negli interpreti del 4-3-3: Sergio Romero sarà il portiere, Pasquale Mazzocchi giocherà come terzino destro con Haps favorito sul versante opposto, a centrocampo a tenere le fila del discorso sarà invece Vacca, affiancato dalle mezzali Crnigoj e Busio. Le alternative non mancano: dall’altro ex Molinaro a Modolo passando per Kiyine che può giocare in mediana come nel tridente offensivo, dunque entro sabato sera potremmo anche aspettarci qualche variazione rispetto a questo undici.

I DUBBI DI ALLEGRI

Per quanto riguarda i bianconeri, in Venezia Juventus Massimiliano Allegri potrebbe proseguire sulla strada del 4-2-3-1 lasciando invece indietro la difesa a tre vista contro il Malmoe. Intanto il tecnico toscano ha perso Kulusevski: in caso di nuovo modulo, Morata sarà il centravanti (favorito su Kean) con Cuadrado che agirà come laterale destro sulla trequarti e Alex Sandro che può alzarsi sull’altro versante, qui però torna utile anche Bernardeschi che se la giocherebbe con Rabiot, che pure sarebbe meno funzionale facendo qualche passo avanti. Il trequartista centrale sarebbe Dybala; come terzino destro giocherebbe il rientrante De Sciglio, e poi occhio a Luca Pellegrini che sta migliorando sensibilmente e sarebbe in competizione con Alex Sandro anche se venisse utilizzato il tradizionale 4-4-2. Quella che non cambierà sarà la coppia di mezzo, con McKennie che dovrebbe tornare titolare al fianco di Locatelli, e il tandem difensivo con Bonucci a giocare insieme a De Ligt; Perin si accomoderà nuovamente in panchina lasciando i pali a difesa di Szczesny.

IL TABELLINO

VENEZIA (4-3-3): S. Romero; P. Mazzocchi, Caldara, Ampadu, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, T. Henry, Johnsen. Allenatore: Paolo Zanetti

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Lu. Pellegrini; McKennie, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri



