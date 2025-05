PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA JUVENTUS: CI SI GIOCA TUTTO!

Le probabili formazioni Venezia Juventus ci spingono ad approfondire meglio una partita fondamentale nella 38^ giornata di Serie A 2024-2025: le due squadre si giocano tutto, per i lagunari una salvezza incredibilmente tornata possibile e per i bianconeri la qualificazione in Champions League, con la differenza che la Juventus è padrona del suo destino, dunque le “basta” la vittoria, mentre il Venezia ha bisogno di qualche risultato utile dagli altri campi. Intanto è ancora in corsa, anche grazie al pareggio maturato all’Allianz Stadium nella partita di andata.

Quali scelte dunque saranno operate da Eusebio Di Francesco e Igor Tudor? Possiamo dire che almeno negli ultimi tempi entrambi gli allenatori siano riusciti a trovare la quadratura del cerchio e non abbiano tanti dubbi; bisogna anche rilevare come alcuni calciatori possano essere all’ultima partita con le rispettive squadre, in bianconero per esempio si parla parecchio delle cessioni di Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz anche se il giovane turco potrebbe restare con la Champions League. Sia come sia, adesso è arrivato il momento di valutare insieme le probabili formazioni Venezia Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO VENEZIA JUVENTUS

Secondo le quote fornite dall’agenzia Snai su Venezia Juventus, i bianconeri sono chiaramente favoriti avendo un valore pari a 1,50 volte la somma giocata sul segno 2, che identifica la loro vittoria; per contro il segno 1 che regola il successo del Venezia vi permetterebbe di guadagnare una cifra che equivale a 5,75 volte quanto messo sul piatto e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker porta in dote una vincita corrispondente a 4,25 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA JUVENTUS

DI FRANCESCO SENZA IDZES

Come detto non ha troppi punti di domanda Di Francesco, che però nelle probabili formazioni Venezia Juventus deve rinunciare allo squalificato Idzes: conferme per Schingtienne e Candé a protezione di Ionut Radu, il terzo difensore sulla linea arretrata dovrebbe essere Marcandalli. Il primo ballottaggio per la squadra lagunare è sulla corsia sinistra: il favorito è Ellertsson in continuità con le ultime uscite, ma per avere un assetto maggiormente contenitivo Di Francesco potrebbe puntare anche su Haps, mentre sull’altro versante è scontata la presenza di Zerbin.

In mezzo al campo come sempre comanda Nicolussi Caviglia, che è un ex della partita e dunque potrebbe incidere secondo l’antichissima legge del calcio; ai suoi lati come mezzali giocheranno Kike Perez e Busio. Dubbi anche davanti: sembra certo di avere una maglia da titolare John Yeboah, mentre il ruolo di secondo attaccante nella squadra di casa sarà una questione tra Gytikjaer e Fila. Il danese ha già fatto male alla Juventus quando vestiva la maglia del Monza, ma il ceco arrivato a gennaio ha segnato un gol pesantissimo proprio contro i brianzoli: scelta non semplice, vedremo come la risolverà Di Francesco tra poco.

TUDOR CON UN SOLO DUBBIO

Un solo dubbio per Tudor verso le probabili formazioni Venezia Juventus, ed è sempre lo stesso: il ruolo di prima punta nel 3-4-2-1, il centravanti titolare ancora una volta dovrebbe essere Kolo Muani ma il gol segnato da Vlahovic contro l’Udinese potrebbe aver fatto salire le quotazioni del serbo, in ogni caso dovrebbe essere prevista una staffetta a prescindere da chi inizierà. La tegola per i bianconeri è la squalifica di Kalulu, in una difesa già raffazzonata: a scalare sulla linea dei tre dovrebbe essere Savona (con Renato Veiga e Kelly), in alternativa Cambiaso mentre in porta andrà Di Gregorio.

A destra dunque spazio per McKennie, nettamente favorito su Timothy Weah che con Tudor è sostanzialmente sparito dai radar; come lui Francisco Conceiçao, che infatti dovrebbe andare ancora in panchina ma domenica scorsa se non altro ha avuto un buon impatto sul match. In mezzo ecco la coppia ormai rodata composta da Khéphrén Thuram e Locatelli; sulla trequarti giocherà ancora Nico Gonzalez, uno dei più rivitalizzati dal nuovo allenatore e in gol anche contro l’Udinese, e Yildiz che come detto potrebbe essere all’ultima partita con la maglia della Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA JUVENTUS: IL TABELLINO

VENEZIA (3-5-2): I. Radu; Marcandalli, Schingtienne, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; J. Yeboah, Gytkjaer. Allenatore: Eusebio Di Francesco

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kelly; McKennie, K. Thuram, Locatelli, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor