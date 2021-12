PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA JUVENTUS/ Quote: Aramu potrà fare la sorpresa?

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA JUVENTUS: PROTAGONISTI

Per le probabili formazioni di Venezia Juventus vogliamo ora mettere in evidenza il personaggio di Mattia Aramu, punto fermo dell’attacco di Mister Zanetti. Se infatti diamo un occhio alle statistiche Opta, vediamo subito che il trequartista classe 1995 è il giocatore del Venezia che ha preso parte a più reti in questa prima parte della stagione, potendo vantare infatti ben 4 gol e due assist vincenti. Pure va aggiunto che è da parecchio che Aramu non si mette in mostra.

A conti fatti scopriamo che il giocatore lagunare non si è davvero messo in luce in maniera consistente nelle ultime quattro presenze in Serie A e che dunque gli ultimi suoi “squilli” risalgono solo alla soda della 12^ giornata contro la Roma, disputata il 7 novembre scorso (dove pure fu un gol e un passaggio vincente). Dopo quasi un mese è tempo che Aramu rompa il digiuno: ci riuscirà nella sfida contro la Juventus? (agg Michela Colombo)

DUELLO

Duello affascinante che si accenderà in campo come nelle probabili formazioni di Venezia Juventus è senza dubbio quello che vedrà protagonisti i due portieri, su cui saranno pesanti responsabilità al Penzo. Con Maenpaa ancora fuori forma, ecco che oggi Zanetti dovrebbe ancora affidarsi a Sergio Romero per coprire lo spazio in mezzo ai pali. Il numero 1 argentino, arrivato a Venezia solo lo scorso ottobre, pure fin qui ha messo da parte ben nove presenze nel campionato di serie A, dove pure ha recuperato appena tre clean sheet e subito ben 17 gol finora.

Sono numeri ben diversi per il “collega” Wojciech Szczesny, che dopo un avvio di stagione non eccezionale, sta recuperando terreno. Il numero 1 della Vecchia Signora, pure in campionato ha fin qui segnato a tabella 13 presenze in campo, con 12 gol subiti e 5 clean sheet realizzati: nelle ultime cinque presenze in campo pure il polacco ha incassato una sola rete (contro l’Atalanta). (agg Michela Colombo)

ASSENTI

Per le probabili formazioni di Venezia Juventus, ci pare doveroso ora fare anche il punto sugli assenti: a chi dunque nella 17^ giornata di Serie A sia Zanetti che Allegri dovranno rinunciare? Partendo dallo spogliatoio dei veneti, ecco che non sono affatto poche le defezioni che si contano oggi. Già ricordata la squalifica di Ceccaroni, pure ricordiamo che oggi Zanetti dovrà fare a meno dell’indisponibile Okereke, come pure degli acciaccati Fiordilino e Sigurdsson: non dovrebbe essere dell’incontro neppure Maenpaa, fermato dal mal di schiena.

In casa della Juventus invece hanno già dato forfait nei giorni scorsi Danilo e Chiesa, come pure Ramsey: in aggiunta mancherà anche Kulusevski, che si è appena operato per risolvere un problema di sinusite acuta. Allegri pure dovrà oggi valutare le condizioni di McKennie, che ha sofferto di un fastidio al ginocchio destro. (agg Michela Colombo)

CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Venezia Juventus, sfida della 17^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo stasera alle ore 18.00 tra le mura del Penzo. Archiviata (per il momento) l’esperienza in Europa, Allegri e i suoi tornano a concentrasi in campionato, dove pure la graduatoria li vede appena alla quinta piazza (nonostante anche il successo strappato pochi giorni fa al Genoa).

Sarà dunque preciso scopo della Vecchia Signora ora non perdere di nuovo terreno rispetto alla vetta e fare bottino pieno questa sera: pur contro un rivale affatto scontato. Nonostante la sconfitta patita nell’ultima di campionato contro il Verona (la terza di fila) la squadra di Zanetti rimane sempre un padrone di casa “scomodo”: e chissà che al Penzo pure possa essere colpo di scena per i lagunari, che pure non scendono in campo ranghi completi questa sera. Vedremo che dirà il campo: nel frattempo andiamo a studiare da vicino le mosse per le probabili formazioni di Juventus Venezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 17^ giornata della Serie A non esitiamo a concedere ai bianconeri il favore del pronostico: pure se ci attendiamo un match duro. Controllando le quote del portale Snai, per l’1×2 vediamo che il successo della Juventus oggi è stato dato a 1.37, contro il più alto 8.50 segnato in favore del Venezia: il pareggi vale 4.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA JUVENTUS

LE MOSSE DI ZANETTI

Per le probabili formazioni di Venezia Juventus, questa sera Zanetti non rinuncerà al classico 4-3-3 ma pure dovrò fare a meno di giocatori di peso come Okereke, infortunato, e Ceccaroni, colpito da squalifica. Ecco che allora al Penzo ci sarà spazio per Henry in prima punta, con Johnsen e Aramu schierati al suo fianco: attenzione però anche a Forte, che rimane pronto dalla panchina. Per il centrocampo paiono invece sicure le maglie di Busio, Vacca e Crnigoj, quest’ultimo pure ancora in pole su Kiyine, rimasto in panchina anche nell’ultima di campionato col Verona. Pochi dubbi poi nella difesa a 4 del Venezia: Zanetti oggi punterà tutto sul quartetto composto da Haps, Ampadu, Caldara e Mazzocchi. Con Maenpaa acciaccato avremo invece Romero tra i pali.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Spazio invece al 4-4-2 per Mister Allegri per le probabili formazioni di Venezia Juventus, anche se non si esclude a priori una variazione sul 4-2-3-1: in ogni caso pure i nomi chiamati in gioco saranno comunque sempre gli stessi. Già in difesa infatti anche oggi non mancheranno i soliti De Ligt e Bonucci al centro del reparto, mentre in corsia pure dovrebbero presentarsi in campo dal primo minuto Cuadrado (se non usato in avanti) e Alex Sandro (ma il brasiliano è insidiato da Luca Pellegrini per la maglia da titolare). In caso poi di centrocampo a 4 per la Vecchia Signora ecco che si faranno vedere questa sera al penso ancora Locatelli e Bentancur: mancando Arthur e Kulusevski saranno poi Rabiot e Bernardeschi a completare lo schieramento al centro. Da valutare però nella 17^ giornata di Serie A le condizioni di un acciaccato Dybala: in caso di forfait dell’argentino avremo Kean a far compagnia a Morata dal primo minuto.

IL TABELLINO

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ampadu, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen All. Zanetti

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A Sandro; Rabiot, Locatelli, Bentancur, Bernadeschi: Morata, Dybala All. Allegri



