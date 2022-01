Probabili formazioni Venezia Milan/ Diretta tv: il solito dubbio (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Venezia Milan ci avviciniamo al lunch match della ventunesima giornata di Serie A che andrà in scena domani allo stadio Pier Luigi Penzo e che vedrà sotto i riflettori il Milan di Stefano Pioli, che con la vittoria di giovedì sera contro la Roma ha rilanciato le proprie ambizioni di scudetto e ora vuole mettere ulteriore pressione ai cugini dell’Inter, sfruttando un ruolino di marcia finora davvero molto positivo in trasferta.

Il Venezia invece cercherà un risultato di prestigio dopo essere andato inutilmente a Salerno il giorno dell’Epifania. Per i lagunari non sarà facile, ma è anche vero che il Venezia di Paolo Zanetti ha già messo diverse rivali blasonate in difficoltà al Penzo e ci proverà certamente anche domani. Tutto questo premesso, andiamo senza indugio a scoprire tutte le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Venezia Milan.

DIRETTA VENEZIA MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Venezia Milan sarà garantita su Sky Sport, dal momento che questa partita sarà una delle tre visibili anche sulla televisione satellitare. Raddoppierà di conseguenza anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà fornita dal servizio Sky Go oltre che naturalmente dalla piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA MILAN: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

LE MOSSE DI ZANETTI

Le probabili formazioni di Venezia Milan ci illustrano le particolari difficoltà alle quali gli allenatori devono fare fronte in questo periodo. Ad esempio il Venezia, non avendo giocato giovedì contro la Salernitana, si ritrova Caldara e Tessmann squalificati per la partita successiva, naturalmente quella contro il Milan, anche se la lista degli assenti lagunari è ridotta rispetto ad altre squadre.

Mister Paolo Zanetti dovrebbe optare per un modulo 4-3-3 con Lezzerini in porta; Modolo e Svoboda in ballottaggio per sostituire proprio Caldara e completare la difesa a quattro con Mazzocchi, Ceccaroni ed Haps, titolare a sinistra in assenza anche di Ebuehi (in Coppa d’Africa); in mediana i tre favoriti per le maglie da titolari potrebbero essere Crnigoj, Busio e Ampadu, mentre nel tridente d’attacco dovrebbe esserci Henry tra i due esterni Aramu e Johnsen.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, le probabili formazioni di Venezia Milan vedono Stefano Pioli alle prese con numerose assenze, fra Covid, Coppa d’Africa e infortuni: riecco allora la ‘strana coppia’ Kalulu-Gabbia in difesa, come già contro la Roma a causa delle assenze di Romagnoli e Tomori; un assetto certamente inedito nel cuore della retroguardia, completata da Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra davanti al portiere Maignan.

In mediana sembra certa la coppia Tonali-Krunic, anche perché pesano le assenze di Kessié e Bennacer, qualche dubbio in più nel reparto offensivo con Messias, Brahim Diaz, Saelemaekers e Rafael Leao che sono in quattro per tre maglie sulla trequarti, con il portoghese che potrebbe essere il più a rischio panchina. Davanti a tutti naturalmente il centravanti, maglia per la quale sono anche questa volta in ballottaggio Giroud e Ibrahimovic.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA MILAN

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, B. Diaz, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.



