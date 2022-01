Probabili formazioni Venezia Milan/ Quote: Ibrahimovic titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Venezia Milan ci presentano il lunch match della ventunesima giornata di Serie A che è atteso allo stadio Pier Luigi Penzo con il Milan di Stefano Pioli grande protagonista, dal momento che i rossoneri con la vittoria di giovedì sera contro la Roma si sono rilanciati per lo scudetto e hanno lanciato il guanto di sfida ai cugini dell’Inter, che potrebbero sorpassare al comando della classifica almeno per qualche ora (pur con naturalmente più partite giocate). Oggi sarà una partita sulla carta più facile, ma attenzione agli imprevisti…

Il Venezia infatti cercherà un risultato di prestigio: il giorno dell’Epifania i lagunari sono andati a Salerno per non giocare, una situazione anomala e antipatica che adesso il Venezia di Paolo Zanetti vorrà mettersi alle spalle. La compagine veneta ha già messo diverse rivali blasonate in difficoltà al Penzo e ci proverà certamente anche questa volta. Tutto questo premesso, andiamo senza indugio a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Venezia Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Venezia Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti gli ospiti rossoneri: il segno 2 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1 se vincesse il Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA MILAN: LE SCELTE DEI MISTER

LE MOSSE DI ZANETTI

Le probabili formazioni di Venezia Milan ci illustrano le particolari difficoltà alle quali gli allenatori devono fare fronte in questo periodo, tra Covid e Coppa d’Africa che mettono in difficoltà tutti. Ad esempio il Venezia, non avendo giocato giovedì contro la Salernitana, si ritrova Caldara e Tessmann squalificati per la partita successiva, naturalmente quella contro il Milan, mentre Ebuehi è assente perché impegnato in Coppa d’Africa con la propria Nazionale.

Mister Paolo Zanetti dovrebbe optare per un modulo 4-3-3 con Lezzerini in porta; Modolo e Svoboda in ballottaggio per sostituire proprio Caldara e completare la difesa a quattro con Mazzocchi terzino destro, Ceccaroni ed Haps a sinistra. In mediana potrebbe esserci spazio per il nuovo acquisto Cuisance, che dovrebbe affiancare Busio e Ampadu, mentre nel tridente d’attacco dovrebbe esserci Henry centravanti tra i due esterni Aramu a destra e Johnsen oppure Okereke (ballottaggio molto incerto) a sinistra.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, le probabili formazioni di Venezia Milan vedono anche Stefano Pioli alle prese con numerose assenze, fra Covid, Coppa d’Africa e infortuni: la coppia centrale Kalulu-Gabbia in difesa è simbolo di questa situazione particolare, a causa delle assenze di Romagnoli e Tomori oltre che del lungodegente Kjaer; un assetto certamente inedito nel cuore della retroguardia, completata da Florenzi a destra e Theo Hernandez a sinistra davanti al portiere Maignan.

In mediana sembra certo Tonali ma al suo fianco è possibile un ballottaggio tra Bakayoko e Krunic, mentre pesano le assenze di Kessié e Bennacer impegnati in Coppa d’Africa. Qualche dubbio anche nel reparto offensivo del Milan con Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao e Saelemaekers che sono in quattro per tre maglie sulla trequarti, con il belga che potrebbe essere il più a rischio panchina. Davanti a tutti naturalmente il centravanti, maglia per la quale sono anche questa volta in ballottaggio Giroud e Ibrahimovic con lo svedese che però sembra essere passato in “vantaggio”.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA MILAN

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, B. Diaz, R. Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.



