PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA NAPOLI: ANTONIO CONTE CHI SCHIERA AL PENZO?

Leggiamo le probabili formazioni Venezia Napoli, il lunch match di Serie A che Antonio Conte deve vincere per mettere pressione sulle rivali che si affronteranno stasera. Il Napoli sembra essersi di nuovo assestato dopo un periodo difficile, qualcosa è cambiato anche tatticamente rispetto alla prima parte della stagione ma la vittoria contro la Fiorentina è stata un segnale importante e oggi un bis sarebbe fondamentale, per sfruttare questo turno potenzialmente favorevole.

Di fronte però ci sarà un Venezia vivo, da non sottovalutare: i lagunari di recente hanno ottenuto alcuni buoni risultati, come il pareggio sul campo dell’Atalanta o il segno X strappato in extremis anche a Como. Insomma, dal punto di vista del Venezia potrebbe essere l’occasione per una grande spinta verso la rimonta salvezza. Meglio così: sarà una partita più vivace, con grande importanza per le scelte degli allenatori nelle probabili formazioni Venezia Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE: NON C’È STORIA?

Nelle probabili formazioni Venezia Napoli, il pronostico secondo le quote Snai parla chiarissimo. Ospiti favoriti, il segno 2 è quotato a 1,50, mentre poi si sale già a 4,10 per il pareggio e fino a quota 6,10 se il Venezia vincesse per la gioia del Penzo.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA NAPOLI

YEBOAH SQUALIFICATO PER DI FRANCESCO

La squalifica di Yeboah è una notizia di cui Eusebio Di Francesco dovrà tenere conto nelle probabili formazioni Venezia Napoli. Il modulo è il 3-5-1-1, in porta il titolare è ancora Radu e davanti a luiciaspettiamo la difesa a tre formata da Schingtienne, Idzes e Candé; l’ex di turno Zerbin sarà l’esterno destro del Venezia, poi ecco Perez, in cabina di regia Nicolussi Caviglia e forse Duncan, che però è in ballottaggio con Busio, poi Ellertsson a sinistra completerà il folto centrocampo a cinque; infine nel reparto offensivo ecco Oristanio trequartista alle spalle del centravanti, che potrebbe essere Maric oppure Gytkjaer.

ANTONIO CONTE HA DUE DUBBI

Spiccano due ballottaggi per Antonio Conte, entrambi nella folta linea del centrocampo a cinque, dal momento che il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 nelle probabili formazioni Venezia Napoli. Politano sarà l’esterno destro con caratteristiche offensive, più prudenza a sinistra dove se la giocano Spinazzola e Olivera; in mezzo invece Gilmour (favorito) e il rientrante Zambo Anguissa si giocano il posto al fianco del regista Lobotka e McTominay. Per il resto tutto dovrebbe essere chiaro: Meret protetto dai tre difensori Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno nella retroguardia; Lukaku-Raspadori formano invece in questa fase la coppia d’attacco titolare per il Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA NAPOLI: IL TABELLINO

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio; Maric. All. Di Francesco.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte.