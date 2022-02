Probabili formazioni Venezia Napoli/ Quote, Osimhen o Mertens? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Venezia Napoli ci introducono alla partita che si giocherà nel pomeriggio allo stadio Pier Luigi Penzo per la ventiquattresima giornata di Serie A. Prima della sosta, il Venezia di Paolo Zanetti aveva sfiorato il colpo in casa Inter nonostante un gran numero di assenti per un focolaio Covid: tanti complimenti ma nessun punto, i lagunari stavolta sperano di fare di nuovo bene (come spesso è riuscito al Venezia anche contro le big), ma naturalmente con un epilogo differente.

Il Napoli tuttavia è favorito: due settimane fa Luciano Spalletti aveva ottenuto una netta vittoria contro la Salernitana, adesso il calendario potrebbe di nuovo dare una mano ma attenzione perché il Napoli contro le piccole ha già lasciato troppi punti e dovrebbe avere ormai imparato la lezione – sarebbe gravissimo ripetere risultati sotto le aspettative. Tutto questo premesso, scopriamo le notizie ormai a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Venezia Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Venezia Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono ampiamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,50 in caso di segno X per il pareggio e fino a 7,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere il Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA NAPOLI: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI ZANETTI

Nelle probabili formazioni di Venezia Napoli osserviamo con piacere che è rientrata per Paolo Zanetti l’emergenza Coronavirus che aveva tormentato i lagunari nel mese di gennaio. La rosa adesso è quasi al completo, anche grazie a ciò vi sono ancora dei ballottaggi aperti sui nomi di alcuni titolari nel modulo 4-3-3 del Venezia. In porta ci sarà naturalmente Romero; davanti a lui la difesa a quattro dovrebbe vedere Ebuehi terzino destro, Caldara e Ceccaroni centrali, mentre a sinistra è possibile un ballottaggio fra Haps (favorito) e Ullmann.

Un dubbio per ciascun reparto nel Venezia verso la partita di domani pomeriggio: a centrocampo sembrano certi del posto Cuisance ed Ampadu, si giocano invece la terza maglia a disposizione Tessmann e Busio, dubbio che verrà sciolto solo in extremis; discorso simile in attacco e curiosamente i dubbi sono sempre a sinistra, perché per completare il tridente con Aramu ed Henry si giocheranno il posto Okereke e Johnsen, che è recuperato ma parte in lieve svantaggio rispetto al compagno di reparto.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Belle notizie anche per Luciano Spalletti nelle probabili formazioni di Venezia Napoli: pure gli azzurri erano in emergenza a gennaio, adesso la situazione sembra decisamente migliore. Out Lozano per un infortunio in Nazionale e chi è ancora in Coppa d’Africa, nel modulo 4-2-3-1 Ospina potrebbe ritrovare il posto da titolare in porta al posto di Meret; nella difesa a quattro, ancora prova di Koulibaly, non ci dovrebbero essere dubbi sul quartetto formato da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui da destra a sinistra.

Più interessante la situazione nella coppia in mediana, dove Lobotka e Demme si giocano il posto al fianco dell’intoccabile Fabian Ruiz, in assenza di Zambo Anguissa. Ci sono poi un paio di dubbi ancora da risolvere nel reparto offensivo: Elmas e Politano si giocano il posto da esterno destro al fianco di Zielinski e capitan Insigne sulla linea della trequarti; Osimhen e Mertens si contendono invece il posto da centravanti, con caratteristiche molto diverse che possono ispirare a Spalletti soluzioni differenti.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA NAPOLI

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Tessmann; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.



