Probabili formazioni Venezia Roma/ Diretta tv, Zanetti recupera Ampadu titolare

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà domani alle ore 12.30 la sfida tra Venezia e Roma, bel match della 12^ giornata della Serie A: vediamo dunque da vicino ora le mosse degli allenatori per le probabili formazioni. Per sfidare una delle big del campionato, il club lagunare, neopromosso, non potrà domani non affidarsi ai suoi titolari d’eccezione: Zanetti pure dovrà fare i conti con diversi assenti annunciati nella sua rosa, ma di fatto non dovrebbe aver problemi sfissare un buon 11. Che pure deve rivelarsi ben pronto ad affrontare una Roma quando mai arrabbiata.

Il pareggio rimediato in Conference league solo in settimana contro il Bodo/Glimt certo non è andato giù al tecnico e ai tifosi, che pure si aspettano domani dai giallorossi una prova super. Questa non solo per ridare morale allo spogliatoio ma pure per risalire la china nella classifica del campionato, dove pure la lupa è quarta, ma solo con 19 punti a bilancio e dunque ben lontana dalle prime della classe. Andiamo allora a vedere come i die allenatori si stanno preparando al match esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Venezia Roma.

VENEZIA ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Venezia Roma sarà disponibile su Sky Sport Serie A e dunque riservata agli abbonati alla televisione satellitare. In aggiunta, l’appuntamento è sulla piattaforma DAZN che da quest’anno è broadcaster ufficiale della Serie A, fornendone tutte le gare: anche per questa dovrete avvalervi della diretta streaming video con PC, tablet e smartphone, oppure utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ROMA

LE MOSSE DI ZANETTI

Per disegnare le probabili formazioni di Venezia e Roma ecco che Zanetti al solito non si discosterà dal classico 4-3-2-1, visto pure contro il Genoa solo pochi giorni fa. Proprio rispetto all’11 visto al Marassi, ecco che domani dovrebbe esserci la conferma di Henry come prima punta, pure affiancato da Okereke e Aramu: scalpita però dalla panchina Francesco Forte. Alle spalle dell’attacco dovremmo riavere Ampadu dal primo minuto, pure questo affiancato da Busio e Crnigoj. Sono però ballottaggi aperti in difesa: dietro è infatti lotta tra Mazzocchi e Ebuehi per la maglia a destra del reparto e pure tra Caldara e Svoboda al centro. A completare lo schieramento arretrato saranno comunque Ceccaroni e Haps, con Romero numero 1 confermato tra i pali.

LE SCELTE DI MOURINHO

Nonostante l’impegno di coppa, ancora Mourinho dovrebbe dare spazio un po’ ai soliti nomi per il 4-2-3-1 di partenza della lupa: rimane però da valutare in primis le condizioni di un acciaccato Vina, che in difesa potrebbe allora lasciare il posto a Ibanez. Nel reparto arretrato comunque saranno maglie da titolari per Mancini al centro e per il duo Karsdorp-Calafiori, mentre tra i pali non mancherà Rui Patricio. Sarà poi spazio centrocampo per Cristante e Veretout, con Lorenzo Pellegrini che dovrebbe tornare a disposizione in tempo e occupare il solo sulla linea della trequarti. Pochi dubbi anche in attacco: per la prima punta si candida ancora Tammy Abraham, nonostante le difficoltà realizzative del momento e accanto all’inglese non mancheranno Zaniolo e Mkhitaryan.

IL TABELLINO

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke All. Zanetti

ROMA (4-2-3-1): R Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham All. Mourinho



