Probabili formazioni Venezia Roma/ Quote: pochi dubbi per Mourinho (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ROMA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Venezia Roma presentiamo la partita delle ore 12.30, che aprirà la domenica della dodicesima giornata di Serie A. Sfida delicata per entrambi gli allenatori Paolo Zanetti e José Mourinho, perché sbagliare potrebbe essere molto pericoloso. Il Venezia arriva da un buon pareggio per 0-0 sul campo del Genoa, ma la posizione in classifica resta critica e un risultato di prestigio contro una big porterebbe grandi benefici anche dal punto di vista psicologico.

Per la Roma invece non è un buon momento: in campionato c’è stata la sconfitta casalinga contro il Milan, in Conference League i giallorosso non sono andati oltre il pareggio con il Bodo/Glimt dopo la batosta in Norvegia, serve tornare al successo altrimenti il clima si farà pesante nelle due settimane di sosta. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Venezia Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Venezia Roma in base alle quote Snai. Favoriti certamente gli ospiti, il segno 2 è quotato a 1,55 mentre poi si sale a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ROMA

LE MOSSE DI ZANETTI

Le probabili formazioni di Venezia Roma portano qualche grattacapo a Paolo Zanetti, che infatti dovrà rinunciare agli assenti Lezzerini, Fiordilino, Vacca e Johnsen. La buona notizia è il rientro di Ampadu, che dovrebbe dunque essere favorito su Peretz per ricoprire il ruolo di perno centrale del centrocampo a tre (modulo 4-3-3) con Crnigoj e Busio ai suoi fianchi come mezzali.

In difesa si segnalano un paio di ballottaggi: Mazzocchi-Ebuhei e Caldara-Svoboda, mentre le altre due maglie nella retroguardia a quattro davanti al portiere Romero dovrebbero essere affidate a Ceccaroni e Haps. Tutto invece sembra essere più chiaro nel tridente offensivo, con Aramu a destra, Henry centravanti e Okereke a sinistra che dovrebbero essere i tre titolari.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Venezia Roma dovrebbero riservarci ben poche sorprese nonostante si giochi davvero a ridosso del precedente impegno europeo. Senza Smalling e Vina, in difesa sembra essere tutto chiaro per José Mourinho: Rui Patricio naturalmente in porta; davanti a lui da destra a sinistra nella linea difensiva a quattro Karsdorp, Mancini, Ibanez e Calafiori.

Anche nella mediana della Roma non ci sono dubbi e quindi i due titolari saranno Cristante e Veretout. Più intrigante la situazione nel reparto offensivo del 4-2-3-1 giallorosso: a destra Zaniolo è favorito su Carles Perez, trequartista centrale sarà senza dubbio Pellegrini ma a sinistra si segnala un altro possibile ballottaggio con Mkhitaryan favorito su El Shaarawy; infine come prima punta dovremmo vedere in azione Abraham.

IL TABELLINO

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

