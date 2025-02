PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ROMA: TANTI DUBBI ANCORA DA SCIOGLIERE

Sarà molto divertente curiosare nelle probabili formazioni Venezia Roma, perché per la partita di Serie A ci sono ancora diversi ballottaggi aperti, sia per l’allenatore di casa Eusebio Di Francesco sia per Claudio Ranieri, in quello che sarà una sorta di “derby giallorosso” della panchina. Di Francesco però non può certo pensare al passato: il suo Venezia arriva dalla sconfitta di Udine che lascia i lagunari sempre più in fondo, per cui adesso i punti si devono cercare in ogni giornata. Fatte le debite proporzioni, è però lo stesso destino della Roma, perché la classifica non sorride nemmeno giallorossi.

In più per Claudio Ranieri c’è pure la variabile del calendario micidiale: raddrizzata la situazione in Europa League (dove però incombe un difficile playoff contro il Porto) e incassato un buon pareggio contro il Napoli, ecco la doccia gelata dell’eliminazione dalla Coppa Italia a causa della sconfitta contro il Milan. Si gioca però a ripetizione, oggi all’ora di pranzo si fa tappa allo stadio Pierluigi Penzo e allora scopriamo le ultime sulle probabili formazioni Venezia Roma…

ORA SCOPRIAMO PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico è tutto giallorosso nelle quote Snai su Venezia Roma. Infatti il segno 2 vale 1,70, mentre poi si sale già a 3,80 in caso di segno X, oppure fino a 4,75 volte la posta in palio per chi crederà nel successo del Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ROMA

REBUS ATTACCO PER DI FRANCESCO

Il modulo dovrebbe essere il 3-5-1-1 nelle probabili formazioni Venezia Roma per Eusebio Di Francesco, con doppio rebus però in attacco. Oristanio è ristabilito e di conseguenza dovrebbe essere favorito su Yeboah come trequartista, mentre Fila e Gytkjaer si giocano il posto da centravanti dopo il calciomercato invernale. Una certezza è purtroppo l’infortunio di Stankovic, per cui in porta ci sarà Radu; Haps, Idzes e Candè saranno invece i tre difensori titolari; infine è quasi tutto chiaro nel folto centrocampo dei lagunari, aperto a destra da Zerbin, per proseguire poi con Perez, il perno centrale Nicolussi Caviglia, Busio e un possibile ballottaggio a sinistra fra il favorito Ellertsson e Zampano.

QUANTO TURNOVER PER RANIERI?

Non è facile immaginare le mosse di Claudio Ranieri per le probabili formazioni Venezia Roma, perché ci sono almeno quattro ballottaggi aperti nel 3-5-2 giallorosso. In porta naturalmente Svilar; il nuovo acquisto Rensch e Mancini troveranno posto in una difesa nella quale è invece in bilico una maglia fra N’Dicka e Hummels; come esterno destro Celik potrebbe avere la meglio su Saelemaekers, poi ci aspettiamo titolari Cristante e il regista Paredes, con Pellegrini che se la dovrà vedere con Pisilli in una sfida tra due prodotti del vivaio. A sinistra Angelino, in attacco dovrebbe trovare spazio Soulè, mentre Dovbyk dovrà guardarsi dalla concorrenza di Shomurodov.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA ROMA: IL TABELLINO

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Haps, Idzes, Candè; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio; Fila. All. Di Francesco.

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino; Soulè, Dovbyk. All. Ranieri.