Probabili formazioni Verona Bologna/ Chi in mediana con Miguel Veloso? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Con le probabili formazioni di Verona Bologna studiamo quelle che saranno le mosse per l’amichevole di giovedì 22 dicembre, allo stadio Bentegodi: un antipasto della Serie A che tornerà a farci compagnia tra due settimane, o se preferite la riedizione di una partita che si è già disputata nel girone di andata, anche se eravamo in Emilia ed era agosto (per la cronaca era finita 1-1). Verona Bologna è sfida tra due squadre con classifiche diverse: ultimissimo l’Hellas che non riesce a rialzare la testa ed è al terzo allenatore in stagione, salvo abbastanza agevolmente un Bologna in decisa ripresa.

Sarà chiaramente un test, da prendere con le pinze per le indicazioni che ci darà ma anche interessante perché ormai la ripartenza del campionato non è poi così lontana; inoltre sarà un’amichevole nella quale entrambe le squadre potranno studiare da vicino una rivale che potrebbe tornare a dare fastidio, e dunque vedremo quello che succederà. Nel frattempo noi facciamo le nostre solite valutazioni sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, andando a leggere nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Verona Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA

LE SCELTE DI ZAFFARONI

C’è un nuovo allenatore nell’Hellas, lo abbiamo detto: Marco Zaffaroni si approccia a Verona Bologna dovendo ancora decidere se il modulo sul quale puntare sarà il 3-4-2-1, con cui la squadra gioca da tre anni e mezzo, oppure il 4-3-1-2 che sostanzialmente è il suo marchio di fabbrica. Volendo scegliere il secondo, possiamo allora ipotizzare che i due terzini di riferimento saranno Depaoli e Doig, con Faraoni che comunque potrà rientrare dal problema alla coscia; in porta chiaramente ci sarà Montipò, in mezzo la coppia formata da Gunter e Ceccherini appare in leggero vantaggio su Dawidowicz. A centrocampo Hongla si gioca una maglia sulla mezzala: dando per assodato che Miguel Veloso sarà il regista e Tamèze l’altro interno, il camerunense reduce dai Mondiali sarebbe in competizione con Ilic, che ha anche sfidato in Qatar. A dirla tutta il serbo potrebbe avanzare sulla trequarti, ma qui se la vede con Hrustic (anche lui reduce dai Mondiali) e soprattutto Verdi; quest’ultimo può anche giocare come seconda punta in appoggio a Thomas Henry, che tra Djuric e Lasagna avrà una bella concorrenza interna per il ruolo di centravanti.

GLI 11 DI THIAGO MOTTA

È invece il 4-2-3-1 il modulo di Thiago Motta, che anche per Verona Bologna dovrebbe puntare su questo schieramento. Il portiere per l’amichevole del Bentegodi sarà ancora Bardi, verosimilmente; davanti a lui dovrebbe tornare a disposizione Bonifazi che dunque può essere uno dei due centrali in compagnia di Lucumì, con De Silvestri pronto a giocarsi la maglia sull’esterno (più a destra) dove però Posch, in grande crescita nell’ultimo periodo, e uno tra Cambiaso e Lykogiannis danno la sensazione di essere comunque favoriti. In mezzo al campo potrebbe giocare Schouten, così da far tirare il fiato a uno tra Gary Medel e Nico Dominguez; poi la trequarti, con Orsolini che si candida per una maglia volendo cancellare l’espulsione nel match di andata. Sugli esterni alti in realtà sono in ballottaggio anche Aebischer, Musa Barrow e Nicola Sansone; come trequartista centrale la maglia potrebbe andare a Lewis Ferguson che se la vede con il veterano Roberto Soriano, da prima punta sembra che lo spazio sia per Arnautovic almeno per cominciare la partita.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA: IL TABELLINO

VERONA (4-3-1-2): Montipò; Depaoli, Gunter, Ceccherini, Doig; Ilic, Miguel Veloso, Tamèze; Verdi; T. Henry, Lasagna. Allenatore: Marco Zaffaroni

BOLOGNA (4-2-3-1): Bardi; Posch, Bonifazi, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, N. Dominguez; Aebischer, L. Ferguson, Barrow; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta











