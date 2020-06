Probabili formazioni Verona Cagliari/ Quote: Juric perde Eysseric

Questa sera alle ore 21.45 si tornerà in campo dopo la sosta per la pandemia da coronavrus, anche al Bentegodi, dovrà avrà luogo la sfida recupero della 25^ giornata di Serie A tra Verona e Cagliari, le cui probabili formazioni siamo ora impazienti di analizzare da vicino. Specie le scelte di Zenga, alla sua prima partita ufficiale come allenatore della compagnie sarda. Se infatti in vista del match Juric per disegnare le probabili formazioni di Verona e Cagliari, al massimo dovrà fare i conti con l’assenza solo di Eysseric, che si è fermato solo pochi giorni fa, sono ben più complicati da risolvere i problemi del tecnico milanese nel designare il proprio 11. Zenga infatti vista la pioggia di infortuni che ha colpito lo schieramento rossoblu dovrà rimandare ambiziose rivoluzioni di modulo: e pure ipotizzando un più comodo 4-3-2-1 (visto pure negli ultimi turni con Maran prima dello stop alla stagione), pure sarà complicato completare ogni casellina dello schieramento. Andiamo allora a controllare da vicino come si comporrano le probabili formazioni di Verona Cagliari.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Serie A tra Verona e Cagliari, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame, ecco che il pronostico è nettamente a favore degli scaligeri. Anche il portale di scommesse Snai nell’1×2 ha infatti fissato a 2.15 il successo gialloblu contro il più elevato 3.55 segnato per la vittoria sarda: il pareggio è stato invece dato a 3.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA CAGLIARI

LE MOSSE DI JURIC

Come appena riferito prima, per disegnare le probabili formazioni di Verona e Cagliari, Juric avrà ben pochi problemi e dubbi da risolvere, se non dover fare i conti con la sola assenza annunciata di Eysseric. Nessun problema dunque per il classico 3-4-2-1 degli scaligeri, che in attacco si affideranno dal primo minuto a Di Carmine prima punta con Verre e Zaccagni ai lati: occhio però alla disponibilità di Borini e Pazzini dal primo minuto. Sono poi maglie consegnate anche nella mediana a 4 dell’Hellas, con Amrabat e Pessina attesi al centro dello schieramento, mentre saranno Adjapong e Lazovic ad agire sull’esterno dal primo minuto, anche se Faraoni rappresenta certo un’ottima alternativa al bisogno. In difesa pure Juric pare sicuro delle proprie scelte: con Silvestri in porta, di fronte si collocheranno dal primo minuto Rrahmani, Kumbulla e Gunter.

LE SCELTE DI ZENGA

Sono invece grandi problemi per Zenga, che rinunciando all’esperimento del 3-5-2 provato durante la preparazione, dovrà schierare i suoi su un più classico 4-3-2-1, dove però saranno spesso scelte obbligate per il tecnico milanese, che vanta un’infermeria piena. In avanti infatti, senza Pavoletti, Nainggolan, Ragatzu e Pedro, dovrà affidarsi a Simeone in prima punta, supportato dall’esterno da Gaston Pereiro e Birsa (se questo non verrà riarrangiato sulla trequarti). Anche nella mediana si contano poi diversi out importanti come quello di Ionita, Faragò e Oliva: ecco che allora le maglie da titolari saranno affidate a Rog e Cigarini come a Nandez. E’ infine solo nella difesa dove Zenga può tirare un sospiro di sollievo, potendo qui puntare solo su i suoi titolari più in forma senza dover far calcoli. Nel reparto a 4 posto di fronte a Cragno, saranno dunque Pisacane e Klavan i titolari al centro, mentre Cacciatore e Pellegrini agiranno dal primo minuto in corsia.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 13 Rrahmani, 21 Gunter, 24 Kumbulla; 96 Adjapong, 34 Amrabat, 32 Pessina, 88 Lazovic; 20 Zaccagni, 14 Verre; 10 Di Carmine All. Juric

CAGLIARI (4-3-2-1): 28 Cragno; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 15 Klavan, 33 Pellegrini; 18 Nandez, 8 Cigarini, 6 Rog: 20 Pereira, 14 Birsa; 99 Simeone All. Zenga



