Probabili formazioni Verona Inter/ Diretta tv: prove di convivenza Lautaro-Dzeko

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 20.45 al Bentegodi la sfida per la seconda giornata della Serie A tra Verona e Inter: vediamo quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni. Dopo il clamoroso KO occorso contro il Sassuolo al debutto, la formazione di Di Francesco cerca un riscatto difficile contro i campioni d’Italia in carica: la squadra gialloblu non parte però da sfavorita obbligata, vista la buona forma generale del gruppo e un paio di giocatori come Zaccagni, gran jolly a sorpresa.

Pure anche quella nerazzurra è formazione in gran condizione: l’Inter di Inzaghi non ha sbagliato al debutto e pur mancando di diversi giocatori chiave (come lo squalificato Lautaro) pure ha entusiasmato i tifosi, battendo per 4-0 il Genoa nella prima giornata. I volti nuovi di Dzeko e Calhanoglu anzi hanno subito fatto entusiasmare il pubblico, che dunque si aspetta molto da loro anche domani in terra veneta. Vediamo allora quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Verona Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE VERONA INTER

Ricordiamo a tutti gli appassionati che Verona Inter sarà una partita visibile sia in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale numero 202 della piattaforma satellitare) sia in diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A – ma questa sarà una delle tre della seconda giornata, visibile anche su Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Confermato il 3-4-2-1 visto solo pochi giorni fa al debutto contro il Sassuolo Di Francesco pure domani dovrà certo rinunciare a Lasagna, fermo in infermeria in attacco: spazio allora per Kalinic in prima punta, con Zaccagni e Barak schierati al fianco del bomber. Saranno poi novità obbligate in mediana, vista l’assenza per squalifica del capitano Miguel Veloso: domani sera avremo Tameze e Ilic al centro dello schieramento, con Lazovic e uno tra Casale e Faraoni avanzati sull’esterno del reparto. Per la difesa pochi dubbi poi per il gialloblu, con Gunter, Ceccherini e Dawidowicz schierati di fronte al solito Montipò, fedele tra i pali.

LE SCELTE DI INZAGHI

Via libera al 3-5-2 di contiana memoria per Inzaghi nelle probabili formazioni di Verona Inter: il nuovo tecnico pure confermerà i soliti Skirniar, De Vrij e Bastoni in difesa domani al Bentegodi. A centrocampo Brozovic e Barella sono confermati così come anche Calhanoglu, mentre sull’esterno Darmian rimane in ballottaggio con il volto nuovo Dumfreis per la maglia da titolare e all’altro lato Perisic rischia il posto in favore di Dimarco. Per l’attacco nerazzurro ricordiamo che Sanchez è ancora indisponibile per un problema muscolare, ma il tecnico pure ritrova Lautaro Martinez dopo la squalifica: l’argentino sarà in campo domani con Dzeko e siamo dunque impazienti di vedere come i due conviveranno in area.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Dawidowicz; Casale, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; Skirniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L Martinez, Dzeko All. Inzaghi



