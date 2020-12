Probabili formazioni Verona Inter/ Diretta tv, Vidal dal primo minuto? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: CHI IN CAMPO AL BENTEGODI?

Con le probabili formazioni di Verona Inter parliamo della partita che si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 23 dicembre, per la 14^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021: al Bentegodi tornano gli infrasettimanali e i nerazzurri, dopo aver battuto a fatica lo Spezia, sono chiamati a replicare per provare nuovamente a prendersi il primo posto in classifica. Sei vittorie consecutive per Antonio Conte, che sta dimostrando di aver superato con il campo l’eliminazione dall’Europa; adesso chiaramente bisogna operare lo strappo, ma intanto l’Inter è lì a giocarsi lo scudetto.

Ha rallentato la marcia il Verona, fermato sul campo della Fiorentina: da qualche tempo l’Hellas non riesce a vincere ma Ivan Juric non ne ha fatto un dramma, ricordando a tutti come il principale obiettivo della squadra scaligera non sia certo quello di andare in Europa. Certo è che anche i gialloblu vogliono tornare ad assaporare il gusto dei 3 punti, e ci proveranno anche contro la Beneamata: aspettiamo quindi che arrivi il momento di giocare, ma nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Verona Inter.

DIRETTA VERONA INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Inter verrà trasmessa su Sky Sport Serie A: trovate il canale al numero 202 del decoder satellitare, dunque per seguire questa partita del massimo campionato di calcio bisognerà aver sottoscritto un abbonamento all’emittente che, in assenza di un televisore, fornisce come di consueto il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, si tratta dell’applicazione Sky Go che potrete attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER

GLI 11 DI JURIC

Juric potrebbe cambiare qualcosa in Verona Inter, ma sempre confermando il proprio modulo di riferimento. In difesa il ballottaggio è tra Gunter e Lovato mentre sembrano certi del posto Dawidowicz e Ceccherini (pur se Magnani spinge per essere titolare mercoledì), con Marco Silvestri che come sempre difenderà la porta scaligera; Faraoni e Dimarco, entrambi ex della partita, agiranno come esterni del consueto centrocampo a quattro nel quale Ilic e Danzi sperano di trovare spazio, i favoriti restano Miguel Veloso e Tamèze ma attenzione anche al possibile arretramento di Zaccagni. Se così fosse, Eddie Salcedo (altro ex) potrebbe giocare come trequartista affiancando Lazovic; in alternativa invece il giovane attaccante si prenderà la maglia da prima punta sfilandola a Di Carmine, mentre Favilli e Kalinic sono ai box e indisponibili per questa partita.

I DUBBI DI CONTE

Senza Alexis Sanchez e Pinamonti, Conte ha scelte scontate in attacco dove giocheranno i titolarissimi Romelu Lukaku (11 gol in campionato) e Lautaro Martinez, per il resto il modulo sarà quasi speculare a quello degli avversari ma con un centrocampo a cinque, nel quale Sensi spinge per avere un posto ma dovrebbe partire comunque dalla panchina. Si va verso il rientro di Arturo Vidal, con Barella che farà la mezzala sull’altro versante e Brozovic che andrà in cabina di regia; davanti ad Handanovic dovrebbe giocare il terzetto composto da Skriniar, De Vrij e Alessandro Bastoni con D’Ambrosio e Kolarov che fungono da alternative e potrebbero – almeno uno dei due – avere la maglia dal primo minuto. Restano le corsie laterali: a sinistra Conte sembra intenzionato a riproporre Perisic tra gli undici titolari e, anche in ragione di questo, sull’altro versante il posto potrebbe essere questa volta di Darmian, con Hakimi – autore del gol che ha sbloccato la partita di domenica – che si accomoderebbe in panchina per naturale turnover, pronto eventualmente per il secondo tempo.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): M. Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Miguel Veloso, Tamèze, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; E. Salcedo

A disposizione: A. Berardi, Pandur, Amione, Lovato, Cetin, Udogie, Magnani, Ilic, Danzi, Ruegg, E. Colley, Di Carmine

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: Barak

Indisponibili: Ronaldo Vieira, Benassi, Favilli, Kalinic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; L. Martinez, R. Lukaku

A disposizione: Padelli, I. Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Hakimi, Sensi, Gagliardini, Nainggolan, A. Young, Eriksen

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: Vecino, A. Sanchez, Pinamonti



