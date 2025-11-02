Probabili formazioni Verona Inter: le scelte di Zanetti e Chivu verso la partita del Bentegodi, valida per la decima giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: TRA DUBBI E CERTEZZE!

Le probabili formazioni Verona Inter ci parlano del lunch match di domenica 2 novembre, si gioca infatti alle ore 12:30 e al Bentegodi va in scena la partita della decima giornata di Serie A 2025-2026, con la quale i nerazzurri proveranno ancora ad avvicinare il primo posto in classifica dopo l’infrasettimanale.

Pochi problemi mercoledì sera contro la Fiorentina, sfida vinta nel secondo tempo e marcia che Cristian Chivu ha immediatamente ripreso dopo la sconfitta di Napoli; l’Inter resta concretamente in corsa per lo scudetto e ha comunque operato un bel cambio di passo rispetto alle primissime settimane della stagione.

Il Verona è uscito sconfitto da Como, pur giocando a tratti bene; per l’Hellas a questo punto potrebbero pesare i pareggi raccolti in precedenza contro Cagliari e Pisa così come il ko interno contro il Sassuolo, sanguinose sfide dirette lasciate per strada, e soprattutto si attende ancora la prima vittoria.

Una squadra che non decolla pur avendo dato vita a prestazioni più che dignitose, serve dunque fare punti ma è chiaro che la partita di oggi sia poco indicata, tuttavia Paolo Zanetti ci proverà e noi proviamo ad anticipare le mosse dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni Verona Inter.

QUOTE E PRONOSTICO VERONA INTER

Analizziamo anche le quote Sisal circa le probabili formazioni Verona Inter, ovviamente con un vantaggio netto per i nerazzurri come si evince già dal fatto che il segno 2 per la loro vittoria valga appena 1,40 volte la cifra investita; il successo dell’Hellas viene regolato dal segno 1 e porta in dote ben 8,00 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto, infine con il pareggio – per il quale puntare sul segno X – la vincita corrisponderebbe a 4,50 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER

ZANETTI CON I MIGLIORI

Paolo Zanetti gioca con il 3-5-2 e nelle probabili formazioni Verona Inter ha ancora qualche nodo da sciogliere, di fatto due ballottaggi aperti sulla linea mediana del campo con Domagoj Bradaric che insidia Frese a sinistra e Akpa-Akpro che potrebbe prendersi la maglia come mezzala, anche se il favorito rimane Bernede. A dire il vero questo Hellas potrebbe giocare in modi diversi, ma possiamo ipotizzare che davanti al portiere Montipò ci sia una difesa comandata da Bella-Kotchap, lui in posizione centrale con Nelsson e Valentini che invece agiscono da braccetti in un modulo speculare a quello dell’Inter.

A centrocampo abbiamo già fatto due nomi; gli altri dovrebbero essere Gagliardini, ex della partita, che si mette in posizione centrale impostando la manovra, sull’altro interno appare scontata la presenza di Serdar che è uno degli insostituibili di questa squadra, poi a presidiare la corsia destra ci sarà Belghali. Davanti come sempre i testa a testa non mancano: per la partita contro l’Inter Zanetti dovrebbe puntare su Giovane e Gift Orban, ma attenzione a Ajayi, Amin Sarr e Daniel Mosquera.

LA RISPOSTA DI CHIVU

Eccoci ora ai nerazzurri per le probabili formazioni Verona Inter: la vicenda legata a Josep Martinez ha tolto a Chivu la possibilità di far riposare Sommer che dunque sarà in campo anche al Bentegodi, davanti a lui ecco Acerbi a comandare la difesa con Akanji e Alessandro Bastoni mentre a centrocampo come noto si è fermato Mkhitaryan, senza l’armeno la mezzala sul centrosinistra ci presenta un ballottaggio tra Zielinski, che potrebbe stavolta essere favorito, e Sucic a meno che a riposare sia Barella, ma in quel caso Chivu dovrebbe essere orientato a schierare Frattesi al fianco di un Calhanoglu con già 5 gol in campionato.

Sulle fasce laterali teoricamente non si dovrebbe cambiare: Carlos Augusto ha giocato uno spezzone mercoledì ma la maglia da titolare a sinistra dovrebbe nuovamente essere appannaggio di Federico Dimarco, sull’altro versante le opzioni a Dumfries di fatto non ci sono (abbiamo già detto di Luis Henrique) dunque si va con i soliti noti, in attacco invece è sempre vivo il testa a testa tra Bonny e Francesco Pio Esposito con l’ex Parma che oggi ha forse la chance di giocare insieme a Lautaro Martinez, da valutare l’infortunio di Marcus Thuram che però non dovrebbe essere disponibile almeno dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: IL TABELLINO

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, G. Orban. Allenatore: Paolo Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu