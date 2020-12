Probabili formazioni Verona Inter/ Quote, Conte punta su Vidal da titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: CHI IN CAMPO AL BENTEGODI?

Quest’oggi alle ore 18.30 tra le mura del Bentegodi si accenderà la partita per la 14^ giornata della Serie A tra Verona e Inter: andiamone a scoprire le probabili formazioni. Siamo infatti impazienti di conoscere le mosse di Juric, che pure nel turno dovrà ancora una volta porre rimediato alla grave emergenza in attacco: senza Kalinic, Favilli e Di Carmine, i giocatori dell’Hellas faranno fatica, ma pure paiono più che mai desiderosi di riscattarsi dal pari rimediato con la Fiorentina e mettere in scacco una big. Pure non si annuncia questa impresa facile: la formazione di Conte ha dimostrato sul campo di aver messo la testa solo sulla ricorsa scudetto e finora i nerazzurri non hanno deluso le attese, neppure negli ultimi tre turni ravvicinati di campionato. Pure il tecnico pugliese dirà fare oggi a gestire i suoi, data un’inevitabile stanchezza. Non perdiamo altro tempo allora a andiamo a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Verona Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè la squadra scaligera sia avversario tosto, pure alla vigilia del match non facciamo fatica a consegnare all’Hellas il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 ha fissato a 5.70 il successo del Verona e a 1.60 la vittoria dell’Inter, mentre il pari vale la quota 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER

LE MOSSE DI JURIC

Come abbiamo detto prima, è sempre emergenza in attacco per il Verona: fissato il solito 3-4-2-1, Juric potrebbe allora risolverla puntando dal primo minuto su Colley come prima punta (il bomber si è già fatto ben vedere contro la Fiorentina pochi giorni fa). Al fianco dell’attaccante classe 2000 potrebbe allora essere spazio per Zaccagni dal primo minuto e per Lazovic, benchè quest’ultimo rischi il posto per Ilic: in ogni caso mancherà Barak per squalifica. A centrocampo spazio poi per Veloso e Tameze al centro, mentre siamo sicuri che il tecnico non rinuncerà a Faraoni e Dimarco per le fasce esterne del reparto. Anche nella difesa del Verona poi le maglie paiono già consegnate, o quasi: Ceccherini è sicuro del proprio posto, mentre Gunter e Dawidowicz rimangono in pole davanti a Lovato e Magnani.

LE SCELTE DI CONTE

Per le probabili formazioni di Verona e Inter Conte pare tentato di confermare i solito tre nomi nella difesa nerazzurra: se pure D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov scalpitano dalla panchina, è assai probabile che al Bentegodi saranno ancora Skriniar, De Vrij e Bastoni a scendere in campo dal primo minuto. In avanti, nel classico reparto a 5 del centrocampo il tecnico pugliese potrebbe rilanciare dal primo minuto Vidal, magari in compagnia di Brozovic e Barella: irrinunciabile dopo il gol contro lo Spezia Hakimi, che verrà confermato sull’esterno in coppia con Young. In avanti infine il tecnico dell’Inter ancora non avrà a disposizione l’acciaccato Alexis Sanchez: sarà dunque spazio ancora dal primo minuto per Lukaku e Lautaro Martinez.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, M Veloso, Dimarco; Zaccagni, Lazovic; Colley All. Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, L Martinez All. Conte



