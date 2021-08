Probabili formazioni Verona Inter/ Quote: dubbio tra Darmian e Dumfries

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Verona Inter ci introducono verso l’anticipo di Serie A che stasera allo stadio Marcantonio Bentegodi sarà il primo piatto forte della seconda giornata di campionato. Sarà un test significativo per la nuova Inter di Simone Inzaghi, che ha davvero ben impressionato in occasione della bellissima vittoria 4-0 contro il Genoa, ma adesso deve giocare sull’ostico campo del Verona di Eusebio Di Francesco, che settimana scorsa ha perso per 2-3 contro il Sassuolo ma senza dubbio è una buona squadra, che potrebbe provare a mettere in difficoltà anche i nerazzurri campioni d’Italia in carica. Tutto questo premesso, ecco che c’è da seguire con grande attenzione l’avvicinamento alla partita e allora scopriamo quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Verona Inter.

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Verona Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti nerazzurri partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 per la vittoria del Verona.

Nelle probabili formazioni di Verona Inter, l’allenatore di casa Eusebio Di Francesco dovrebbe schierare l’Hellas con il modulo 3-4-2-1, pur dovendo fare i conti con la squalifica di Miguel Veloso più gli acciacchi di Lasagna e Faraoni. In porta dunque vedremo il nuovo acquisto Montipò; davanti a lui il Verona difenderà a tre con Gunter, Ceccherini e uno tra Dawidowicz e Magnani, che sono in ballottaggio; a centrocampo l’esterno destro potrebbe essere Casale a causa delle noie fisiche per Faraoni, ecco poi Ilic e Tameze (insidiato però da Hongla) nella coppia centrale più Lazovic come esterno sinistro; infine, il reparto offensivo dovrebbe vedere sulla trequarti Barak e Zaccagni, autore di una doppietta settimana scorsa contro il Sassuolo, in appoggio alla prima punta Kalinic.

Per quanto riguarda invece le scelte di Simone Inzaghi, le probabili formazioni di Verona Inter ci riserveranno il modulo 3-5-2 che è rimasto immutato nel passaggio da Antonio Conte al nuovo allenatore. In porta capitan Handanovic, che sarà protetto dall’intoccabile terzetto difensivo formato da Skirniar, De Vrij e Bastoni. Il dilemma più significativo riguarda l’esterno destro di centrocampo, dove è apertissimo il ballottaggio fra Darmian e il nuovo acquisto Dumfries nella zona che era di Hakimi, mentre in mezzo al campo non vi sono dubbi su Barella, Brozovic e Calhanoglu, grande protagonista al suo debutto in maglia nerazzurra. Un dubbio anche a sinistra, dove però Perisic è favorito sull’ex di turno Dimarco. Infine in attacco dovremmo finalmente vedere la nuova coppia formata da Lautaro Martinez e Dzeko, anche se resta un minimo dubbio sul Toro e allora potrebbe esserci Sensi per un 3-5-1-1.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Dawidowicz; Casale, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skirniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.



