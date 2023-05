Probabili formazioni Verona Inter/ Quote: Faraoni vs Dimarco, sfida tra ex in fascia

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: IL DUELLO

Nelle probabili formazioni di Verona Inter scegliamo il duello tra due ex: da una parte Federico Dimarco, dall’altra Marco Davide Faraoni. Per Dimarco il Verona è stato una realtà tra il gennaio 2020 e il giugno 2021: in prestito dall’Inter, ha avuto sei mesi non esattamente straordinari trovando poco spazio, ma nella stagione seguente Ivan Juric gli ha dato grande fiducia rendendolo un titolare inamovibile di una squadra che ha fatto benissimo. Dimarco si è così guadagnato il ritorno all’Inter potendo dimostrare il suo valore: con il Verona ha messo insieme 50 partite condite anche da 5 gol.

Diretta/ Verona Inter (risultato 0-0) streaming video tv: Barella è fuori, si gioca!

Faraoni l’Inter l’ha raggiunta nel 2010, dopo essere passato dalla Lazio: un anno di giovanili, poi la stagione 2011-2012 in cui Claudio Ranieri, subito succeduto a Gian Piero Gasperini, lo ha lanciato sulla corsia destra. Faraoni ha risposto presente, timbrando alla fine 14 presenze e un gol in Serie A; tuttavia questo non gli è bastato per la conferma in una rosa che aveva poche certezze. Da lì ha girovagato: Udinese, Watford, Perugia, Novara, un anno e mezzo a Crotone, quindi da gennaio 2019 il Verona di cui è diventato una bandiera e un giocatore di grande affidabilità, capace di segnare (17 reti in 140 partite) ma anche di fornire assist. Quello contro Dimarco dunque sarà un bel duello, vedremo chi eventualmente avrà la meglio… (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Verona Inter/ Diretta tv: Djuric è in leggero vantaggio su Gaich

GLI ASSENTI

Leggendo le probabili formazioni di Verona Inter possiamo notare, come del resto già sapevamo, che ci sono due calciatori dell’Hellas che hanno terminato in anticipo la loro stagione. Si tratta di Ajdin Hrustic e Thomas Henry, calciatori offensivi che vanno a togliere opzioni al reparto di Marco Zaffaroni; in più contro l’Inter non sarà a disposizione Kevin Lasagna, il giocatore più esperto nell’attacco del Verona, che è stato vittima di un infortunio muscolare ma comunque potrebbe rientrare già nella prossima giornata.

Nell’Inter invece mancano in due: Milan Skriniar potrebbe aver terminato in anticipo la sua stagione, la sua situazione viene costantemente monitorata ma, con l’accordo con il Psg di fatto trovato, il difensore slovacco può anche aver già giocato, tempo fa, la sua ultima partita con la maglia nerazzurra. Per la trasferta del Bentegodi inoltre potrebbe essere fuori dai giochi Robin Gosens: il laterale tedesco è andato a segno nella rimonta che l’Inter ha effettuato domenica, battendo la Lazio in una partita fondamentale per la corsa alla prossima Champions League, ma ha accusato una sublussazione alla spalla e dunque difficilmente Simone Inzaghi lo rischierà, anche perché da qui al termine della stagione i nerazzurri dovranno disputare anche una doppia semifinale di Champions League e ci sarà bisogno di tutti. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Frosinone Verona Primavera (1-1) gol e highlights: i Ciociari reggono in 10

CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Leggiamo le probabili formazioni di Verona Inter per avvicinarci alla partita di questa sera, naturalmente allo stadio Marcantonio Bentegodi per la trentatreesima giornata di Serie A. I nerazzurri di mister Simone Inzaghi, praticamente perfetti nelle altre competizioni, sembrano finalmente tornati brillanti anche in campionato con le ultime due vittorie consecutive, in particolare il bel successo di domenica contro la Lazio, ma resta intricata la volata verso un posto nelle prime quattro. Per aggiudicarsi un posto nella prossima edizione di Champions League serve ancora uno sforzo importante, la bagarre sarà ancora lunga…

Attenzione però al Verona di mister Marco Zaffaroni, perché i gialloblù scaligeri sono pienamente coinvolti in un’altra volata bollente, cioè naturalmente quella per la salvezza: il pareggio di domenica a Cremona è stato un buon risultato per l’Hellas, che in questo modo ha agganciato lo Spezia proprio al limite fra salvezza e retrocessione. Anche qui ogni punto potrebbe fare la differenza, soprattutto se colto contro una big e quindi forse inatteso. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Verona Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Verona Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede logicamente favoriti gli ospiti nerazzurri. Il segno 2 infatti è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,70 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere l’Hellas Verona stasera.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER

LE SCELTE DI ZAFFARONI

Nelle probabili formazioni di Verona Inter, per Marco Zaffaroni il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-2-1 per l’Hellas, con Montipò in porta e davanti a lui la difesa a tre che dovrebbe essere formata da Magnani, Hien e Dawidowicz; a centrocampo, dopo i problemi di Depaoli a Cremona, potrebbe esserci Terracciano a destra, con Tameze e Miguel Veloso nel cuore del centrocampo e Lazovic che dovrebbe essere l’esterno sinistro. Giungiamo infine al reparto offensivo dell’Hellas, dove Verdi è senza dubbio l’elemento più in forma nelle ultime settimane e sarà sicuramente titolare sulla trequarti, le altre due maglie potrebbero essere invece ancora in bilico ma proviamo ad indicare come possibili titolari Kallon e infine Gaich come prima punta.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, Simone Inzaghi deve continuare a gestire le forze e quindi nelle probabili formazioni di Verona Inter, fermo restando il modulo 3-5-2, potrebbero esserci ancora dei cambiamenti fra i titolari. In porta Onana (ma attenzione ad Handanovic), stavolta il riposo potrebbe toccare ad Acerbi in difesa e quindi ipotizziamo Darmian, De Vrij e Bastoni titolari; a centrocampo tornerà titolare Dumfries a destra (ma attenzione a Bellanova), con Dimarco a sinistra e Asllani che potrebbe essere titolare nel cuore della mediana, con Barella e Calhanoglu che potrebbero essere i favoriti – anche Brozovic e Mkhitaryan – fra i big per giocare dal primo minuto. Infine, in attacco la rotazione potrebbe essere completa per quanto riguarda i titolari e allora indichiamo Dzeko e Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA INTER: IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Verdi, Kallon; Gaich. All. Zaffaroni.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA