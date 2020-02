Probabili formazioni Verona Juventus/ Diretta tv: Douglas Costa confermato? (Serie A)

Le probabili formazioni di Verona Juventus ci conducono all’interno della partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 8 febbraio, per la 23^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I bianconeri, reduci dai tre gol segnati alla Fiorentina, cercheranno di allungare su Inter e Lazio in una lotta scudetto che si sta facendo appassionante: quello dei campioni in carica è al momento un passo straordinario ma le avversarie non mollano di un centimetro, dunque Maurizio Sarri sa bene che, in attesa del ritorno della Champions League, questo mese di febbraio dovrà essere utile per provare a strappare e magari ritrovare qualche certezza sul piano del gioco. Sabato sera però i rischi ci sono: già all’andata il Verona aveva giocato una bellissima partita all’Allianz Stadium, per di più gli scaligeri arrivano a questa sfida con una classifica ottima, una salvezza virtualmente raggiunta e il sogno Europa League concreto, anche se potrebbero pagare qualcosa in termini di stanchezza avendo recuperato mercoledì contro la Lazio. Aspettando ora che le due squadre scendano sul terreno di gioco domani sera, valutiamo le potenziali scelte da parte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Verona Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona Juventus sarà disponibile in diretta tv soltanto sul canale DAZN1: grazie alla sinergia tra questa piattaforma e la televisione satellitare, anche i clienti Sky potranno seguire questa partita al numero 209 del decoder e, per di più, senza bisogno di un abbonamento a DAZN qualora la loro sottoscrizione al satellite risalga ad almeno tre anni fa. In alternativa chiaramente si potrà attivare il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

LE SCELTE DI JURIC

Ivan Juric dà ovviamente spazio al 3-4-2-1 per Verona Juventus, e ritrova Sofyan Amrabat che ha saltato la trasferta di Roma: il marocchino, promesso alla Fiorentina per giugno – anzi già acquistato dai viola – sarà nuovamente il partner in mediana di Miguel Veloso che all’andata aveva segnato uno splendido gol. Alle loro spalle il solito terzetto difensivo nel quale Gunter è favorito su Dawidowicz per completare con Rrahmani e Kumbulla la linea davanti a Silvestri, alzano la loro posizione gli esterni che saranno ancora una volta Faraoni (tre gol in questo campionato) e Lazovic. Qualche dubbio in più nel reparto avanzato: sulla trequarti Pessina contende una maglia a Zaccagni e Verre con il secondo che comunque dovrebbe essere titolare in ogni caso, come sempre poi ci sono tre giocatori per il singolo posto da centravanti. Di Carmine al momento sembra essere in vantaggio, ma l’esperienza di Pazzini potrebbe essere utile in una partita come questa e sicuramente non va sottovalutata la verve del polacco Stepinski, vedremo cosa deciderà di fare Juric.

I DUBBI DI SARRI

Ottime notizie per Sarri: naturalmente non sarà arruolabile per Verona Juventus ma Chiellini è tornato a correre con i compagni. Si avvicina il rientro del capitano, intanto il tecnico punterà nuovamente sulla coppia formata da Bonucci e De Ligt per proteggere Szczesny, con Cuadrado e Alex Sandro che sono le prime scelte per le corsie laterali. A centrocampo la coperta continua a essere corta: Rabiot sembra aver definitivamente sorpassato Matuidi nelle gerarchie di Sarri, Ramsey invece dovrebbe continuare a essere utile per la trequarti e dunque andrà in panchina per questa partita, visto che l’altra maglia da interno è di Bentancur e che il regista sarà ovviamente Pjanic. Dicevamo del trequartista: domenica scorsa la Juventus è tornata a giocare con il tridente classico e anche per questa gara lo schieramento dovrebbe prevedere questa soluzione, considerato che Douglas Costa ha ormai recuperato al 100% la sua condizione. Dunque, il brasiliano sarà mandato a fare il titolare sulla fascia destra con Cristiano Ronaldo che opererà sul versante sinistro del campo; con questo modulo il ballottaggio argentino dovrebbe premiare Higuain, ma anche Dybala ha dimostrato di saper fare la differenza da centravanti e dunque la scelta è ancora aperta.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, S. Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine

A disposizione: A. Berardi, Empereur, Dawidowicz, S. Bocchetti, Adjapong. Badu, Dimarco, Borini, Pessina, Eysseric, Pazzini, Stepinski

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: –

Indisponibili: E Salcedo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Matuidi, Ramsey, Bernardeschi, Dybala

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Danilo, Demiral, Chiellini, Khedira



