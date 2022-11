Probabili formazioni Verona Juventus/ Diretta tv, Vlahovic ancora fuori? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS: CHI GIOCA AL BENTEGODI?

Le probabili formazioni di Verona Juventus ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 18:30 di giovedì 10 novembre, presso lo stadio Bentegodi: siamo nella 14^ giornata di Serie A 2022-2023, un turno infrasettimanale nel quale i bianconeri possono prendersi la quinta vittoria consecutiva. Alla fine di tutto è un buon momento per Massimiliano Allegri, che battendo l’Inter è salito al quinto posto in classifica: certo rimane la deludente eliminazione dalla Champions League e i tanti punti persi per strada, ma forse per la prima volta la Juventus sta iniziando a vedere un minimo di luce in fondo al tunnel, in attesa di conferme.

È invece buio pesto per il Verona, che ha perso anche contro il Monza: l’Hellas è lontanissimo parente di quello brillante ammirato nelle ultime tre stagioni, fatica a segnare e incassa gol a ripetizione e soprattutto, fermo ad una sola vittoria in campionato, adesso è ultimo in classifica da solo, con lo spettro della retrocessione sempre più concreto. Aspettando di scoprire quello che succederà sul terreno di gioco, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori per questa partita che resta molto interessante, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Verona Juventus.

DIRETTA VERONA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Juventus sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà infatti questa una delle partite che per la 14^ giornata di Serie A sono fornite anche da Sky, dunque i clienti potranno sfruttare il loro decoder e, come di consueto, il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. La mobilità riguarda anche la piattaforma DAZN, perché ovviamente il match è disponibile anche qui (sempre per gli abbonati): potrete dunque utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure gli stessi canali del bouquet di Sky, a patto che siate abbonati a entrambe le emittenti.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

LE SCELTE DI BOCCHETTI

Le probabili formazioni di Verona Juventus registrano un Hellas con tanti giocatori acciaccati: Faraoni e Lazovic sono in dubbio per domani, e allora nel 3-4-2-1 di Salvatore Bocchetti le fasce dovrebbero essere presidiate da Depaoli, che torna a destra, e Doig che agirà invece sull’altro versante. In difesa è squalificato Magnani, ma torna Dawidowicz: il polacco potrebbe comunque essere sostituito da Hien, che completerebbe un reparto a tre con Ceccherini e Gunter, naturalmente a protezione del portiere Montipò. Si cambia anche in mediana, perché Tamèze che domenica ha giocato sulla trequarti torna nel suo ruolo naturale di mediano; si ricompone allora la coppia con Miguel Veloso con il portoghese che in passato ha già fatto male alla Juventus, e spera di riuscirci nuovamente. A supporto della prima punta andrà allora a giocare Verdi; Bocchetti dovrebbe poi confermare il giovane Yayah Kallon, che ha fatto benissimo nella Primavera del Genoa e adesso cerca consacrazione; per quanto riguarda il ruolo di centravanti i dubbi sembrano essere pochi, perché Thomas Henry rimane nettamente favorito sulla concorrenza.

I DUBBI DI ALLEGRI

Allegri cambia in Verona Juventus: il 3-5-1-1 visto con l’Inter dovrebbe tornare a tutti gli effetti un più classico 3-5-2, perché il favorito per giocare al fianco di Milik (Vlahovic è ancora acciaccato e rimane da valutare) è stavolta Di Maria. Andrebbe in panchina Miretti, che certo può riprendersi una maglia in mezzo al campo; qui però Locatelli è in crescita, Rabiot è sempre una delle certezze del suo allenatore e soprattutto in questo momento è difficile togliere dagli undici Fagioli, che dopo aver giocato poco o nulla ha infilato due presenze da titolare e segnato due gol. È lui il giocatore del momento, senza mezzi termini; sugli esterni invece Allegri dovrebbe confermare sia Cuadrado a destra che Kostic a sinistra, soprattutto per mancanza di alternative. In difesa invece, dopo aver saltato il derby d’Italia, Bonucci si candida a riprendersi maglia e fascia di capitano: a lasciargli il posto dovrebbe essere Alex Sandro, anche qui bisogna dire che gli altri due brasiliani Danilo (soprattutto lui) e Demiral sono imprescindibili. Il portiere della Juventus invece sarà Szczesny.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS: IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Hien; Depaoli, Tamèze, Miguel Veloso, Doig; Verdi, Y. Kallon; T. Henry. Allenatore: Salvatore Bocchetti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri











