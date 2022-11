Probabili formazioni Verona Juventus/ Quote, Bocchetti recupera Lazovic (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS: CHI GIOCA AL BENTEGODI?

Con l’analisi delle probabili formazioni di Verona Juventus siamo sempre più vicini alla partita che si gioca allo stadio Bentegodi, alle ore 18:30 di giovedì 10 novembre: nella 14^ giornata di Serie A 2022-2023 i bianconeri vanno a caccia di conferme dopo la bella vittoria sull’Inter, con la quale sono risaliti fino al quinto posto in classifica ma soprattutto hanno allungato a quattro la serie di successi, tutti arrivati senza subire gol e per un percorso che adesso dovrà portare nuove convinzioni e il potenziale ingresso in zona Champions League, unico obiettivo rimasto insieme alla possibilità di vincere l’Europa League.

Sconfitto anche sul campo del Monza, il Verona ha perso l’ottava partita consecutiva: una crisi nera quella dell’Hellas, che non riesce più a fare risultati e ha perso tutte le sue certezze, trovandosi da solo all’ultimo posto in classifica. La distanza dalla salvezza tutto sommato non è nemmeno ampia e su questo dovrà scommettere Salvatore Bocchetti, che per la legge statistica spera comunque di centrare un risultato positivo anche questa sera. Vedremo se sarà così, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare la nostra consueta valutazione sulle scelte operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Verona Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Verona Juventus, la partita valida per la 14^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 5,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,90 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione che gioca in trasferta abbiamo un valore che ammonta a 1,65 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

LE SCELTE DI BOCCHETTI

Buone notizie per Bocchetti, che dalla lista dei suoi infortunati recupera Lazovic per Verona Juventus: il serbo dovrebbe spostarsi a destra per sopperire all’assenza di Faraoni, dunque sull’altra fascia giocherà Doig. In difesa è tornato Dawidowicz dalla squalifica ma il Giudice Sportivo ha fermato Magnani: il polacco si gioca il posto con Hien e dovrebbe partire dalla panchina, a completare la difesa a protezione di Montipò saranno a questo punto Ceccherini e Gunter. La zona nevralgica del campo sarà comandata da Miguel Velos, che agirà in cabina di regia; fa un passo indietro rispetto a domenica Tamèze, che dunque si riprende il suo ruolo da interditore. Sulla trequarti si libera una maglia, che dovrebbe essere a disposizione di Verdi: l’ex Bologna e Salernitana farà coppia con Yayah Kallon che viaggia verso la conferma, pochi dubbi circa il giocatore che sarà impiegato come centravanti perché Thomas Henry è nettamente in vantaggio sulla concorrenza.

I DUBBI DI ALLEGRI

Ovviamente Allegri conferma il 3-5-2 anche per Verona Juventus, ma rispetto alla vittoria contro l’Inter effettua qualche modifica nei suoi titolari: con Szczesny, ovviamente in porta, in difesa dovremmo rivedere Bonucci che fa scalare Alex Sandro in panchina, confermati invece i due brasiliani Danilo e Bremer che, come lo stesso ex Porto, sono stati convocati per i Mondiali. Cuadrado e Kostic agiranno come esterni, qui invece non ci saranno sorprese soprattutto perché a destra ci sono poche alternative (Federico Chiesa non è ancora pronto per giocare titolare) e il serbo è stato il man of the match nel derby d’Italia; allo stesso modo giocherà ancora dal primo minuto un Fagioli finalmente protagonista, nella “battaglia” dei giovani a rimanere fuori dovrebbe essere Miretti a meno che Allegri decida di spostare l’ex Cremonese come playmaker basso inserendo il già citato Miretti sulla mezzala. Quel che è certo è che Rabiot ci sarà, e dovrebbe esserci anche Di Maria pronto a tornare titolare; il Fideo farà coppia offensiva con Milik, per Vlahovic invece ci sarà un altro forfait.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS: IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Hien; Lazovic, Tamèze, Miguel Veloso, Doig; Verdi, Y. Kallon; T. Henry. Allenatore: Salvatore Bocchetti

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri











