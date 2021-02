Probabili formazioni Verona Juventus/ Quote, due squadre decimate (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Verona Juventus ci introducono alla partita che le due squadre giocano alle ore 20:45 di sabato 27 febbraio, come anticipo nella 24^ giornata di Serie A 2020-2021: sfida affascinante tra due ex centrocampisti come Ivan Juric e Andrea Pirlo, con caratteristiche ben diverse ma idee chiare allo stesso modo. Se l’Hellas punta un posto in Europa sapendo che sarà molto complicato, specie dopo essere stati recuperati dal Genoa nell’ultimo turno, i campioni d’Italia vedono lontana la possibilità del decimo scudetto consecutivo.

Hanno ripreso la corsa battendo il Crotone, ma l’Inter non conosce pause e di mezzo c’è anche il Milan, in più ci si avvicina al momento topico in Champions League e inevitabilmente le energie andranno gestite. Vedremo comunque quello che succederà al Bentegodi, intanto possiamo iniziare a fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori provando a immaginare in che modo le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco, dunque leggiamo insieme le probabili formazioni di Verona Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Verona Juventus possiamo leggere insieme quello che l’agenzia Snai ha previsto con le sue quote. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita corrispondente a 5,75 volte la somma giocata, mentre il pareggio che è regolato dal segno X vi farebbe guadagnare 4,25 volte la puntata. L’eventualità del successo ospite, ovviamente il segno 2, vale invece 1,55 volte quello che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

LE SCELTE DI JURIC

Ivan Juric ha problemi soprattutto in difesa: Ceccherini e Dawidowicz sono indisponibili per Verona Juventus, quindi il tecnico croato pensa ad arretrare Dimarco facendolo giocare in linea con Lovato e Gunter davanti a Marco Silvestri, l’alternativa è Magnani proponendo l’ex di Inter e Parma nel ruolo naturale di esterno sinistro. Se non fosse così, Lazovic sarà titolare sulla fascia; sull’altro versante giocherà sicuramente Faraoni, mentre in mezzo Ilic ha ormai preso il posto di Miguel Veloso e dunque agirà come regista con la compagnia di Tamèze, che sta trovando grande regolarità in questo campionato. Confermata la coppia di trequartisti che saranno come sempre Zaccagni e Barak – anche lui si sta ritrovando dopo la difficile stagione passata – mentre davanti non ci sarà Kalinic, dunque il favorito per fare l’attaccante è Lasagna che dovrebbe vincere il ballottaggio con Eddy Salcedo e Favilli.

I DUBBI DI PIRLO

Non per la prima volta, i bianconeri entrano nella parte decisiva della stagione con problemi di infortuni: in Verona Juventus si aggiunge anche la squalifica di Danilo. Due opzioni per la difesa: la prima è quella di preservare il 4-4-2 mandando in campo Dragusin come terzino destro, la seconda prevede l’arretramento di Alex Sandro a stringere con Demiral e De Ligt (con Szczesny in porta). Scegliamo la prima perché Andrea Pirlo potrebbe scegliere di confermare il modulo; a quel punto in mediana ci sarebbero Rabiot e Bentancur ma occhio a Fagioli, che ha convinto tutti contro il Crotone e potrebbe far tirare il fiato all’uruguaiano, specialmente visto che Arthur è ancora in infermeria. Avremo poi Federico Chiesa e McKennie sugli esterni; davanti è ancora il turno di Kulusevski, perché Morata è di fatto fuori dai giochi a causa di un virus e Dybala ha avuto un nuovo problema al ginocchio. Sarà quindi lo svedese a fare coppia con Cristiano Ronaldo, come si era già visto contro il Porto e appunto nell’ultimo Monday Night di campionato.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): M. Silvestri; Lovato, Gunter, Dimarco; Faraoni, Ilic, Tamèze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna

A disposizione: A. Berardi, Pandur, Magnani, Cetin, Udogie, Sturaro, Benassi, Miguel Veloso, Ronaldo Vieira, Bessa, E. Salcedo, Favilli

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: –

Indisponibili: Ceccherini, Dawidowicz, Ruegg, E. Colley, Kalinic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Dragusin, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, F. Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Frabotta, Bernardeschi, Fagioli, Ramsey, Morata

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: Danilo

Indisponibili: Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Arthur, Dybala

© RIPRODUZIONE RISERVATA