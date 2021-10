Probabili formazioni Verona Juventus/ Quote: Simeone torna titolare (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Verona Juventus ci avviciniamo all’importante anticipo della undicesima giornata di Serie A che è in programma oggi nella città veneta. Per Massimiliano Allegri una partita delicatissima dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo e con il distacco dalla vetta della classifica che è diventato enorme. Serve vincere per rimettersi in scia almeno per il quarto posto, per ora è inutile pensare ad altro ma servono risposte immediate.

Dall’altra parte ecco il Verona dell’ex Igor Tudor che arriva dal pareggio ad Udine e più in generale da una sola sconfitta nelle ultime sette giornate, cioè da quando siede in panchina l’allenatore croato. Il peso della pressione è tutto sulle spalle della Juventus, il Verona proverà ad approfittarne per vivere un sabato da ricordare. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Verona Juventus.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Verona Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti bianconeri sono favoriti sulla carta e il segno 2 è quotato a 1,87, mentre poi si sale a valori molto simili per le altre possibilità: il segno X è quotato a 3,75 e il segno 1 varrebbe invece 3,85 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

LE MOSSE DI TUDOR

Le probabili formazioni di Verona Juventus, per i padroni di casa di Igor Tudor, dovrebbero vedere il ritorno da titolare al centro dell’attacco di Simeone, eroe del poker contro la Lazio, affiancato da Barak e Caprari sulla trequarti, secondo il modulo 3-4-2-1. A centrocampo dovremmo vedere la coppia centrale formata da Ilic e Miguel Veloso, mentre le fasce dovrebbero essere affidate a Faraoni a destra e Lazovic a sinistra, il cui compito è molto delicato in entrambe le fasi. Infine in difesa ecco per il Verona una retroguardia a tre con Dawidowicz, Günter e Ceccherini favoriti per giocare dal primo minuto a protezione del portiere Montipò.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, le probabili formazioni di Verona Juventus invece dovrebbero vedere per Max Allegri un turno di riposo per Morata, con Chiesa di conseguenza avanzato al fianco di Dybala nella coppia d’attacco del 4-4-2 bianconero. Tra i pali torna titolare Szczesny, davanti a lui potrebbero esserci ancora Bonucci e De Ligt centrali anche se Chiellini è carico avendo riposato mercoledì, con Danilo a destra e Alex Sandro favorito a sinistra per completare la retroguardia a quattro. Infine, a centrocampo McKennie dovrebbe allargarsi sulla fascia sinistra, Cuadrado agire a destra lasciando così a Locatelli e Bentancur il cuore della mediana, con Arthur prima alternativa.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, McKennie; Dybala, Chiesa. All. Allegri.



