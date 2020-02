Probabili formazioni Verona Juventus/ Quote, tanti ballottaggi per Juric (Serie A)

Questa sera, alle ore 20,45 tra le mura dello Stadio Bentegodi, si accenderà per la 23^ giornata della Serie A, la tanto attesa sfida tra Verona e Juventus, big match di cui andremo subito a controllare le probabili formazioni. Alla vigilia del fischio d’inizio infatti vi è grande attesa per le scelte di Juric come di Sarri, i quali oggi hanno certo bisogno dei tre punti messi in palio, sia pure per ragioni diverse. L’Hellas infatti è in cerca di conferme anche contro le big del campionato, dopo essere riuscita solo in settimana a fermare anche la Lazio di Inzaghi, nel turno di recupero. Non meno motivati però saranno anche i bianconeri, e certo Sarri non può permettersi di sottovalutare l’avversario disegnando le probabili formazioni di Verona Juventus. l bianconeri infatti devono massimizzare tale occasione per imboccare la fuga verso lo scudetto, approfittando dello stop laziale e di un’Inter molto concentrata questo fine settimana sul Derby. Andiamo allora a scoprire le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Verona e Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare le mosse degli allenatori, pure non possiamo non considerare anche il pronostico di questo match per la Serie A e che vede la Vecchia Signora favorita in Veneto. Il portale di scommesse snai, per l’1×2 ha infatti fissato a 1,50 la vittoria della Juventus, contro il più elevato 7,00 del Verona: il pari vale 4,00.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

LE MOSSE DI JURIC

Pur tenuto conto che solo pochi giorni fa i veneti sono scesi in campo con la Lazio, pure per le probabili formazioni di Verona Juventus, Juric non può certo fare a meno dei soliti titolari per affrontare la Vecchia signora. Ecco che allora fissato il consueto 3-4-2-1, questa sera vedremo in campo Di Carmine come prima punta, con Verre e Zaccagni chiamati a supporto sulle fasce: pure rimangono a disposizione Pazzini e Stepinski, come anche Borini. Per la mediana si fanno invece avanti Lazovic, Miguel Veloso, Faraoni e Amrabat, questo rimasto a riposo per squalifica con i biancocelesti. Paiono infine maglie già consegnate anche in difesa per gli scaligeri, con Gunter favorito su Dawidowicz e Rrahmani e Kumbulla titolari di fronte al numero 1 Silvestri.

LE SCELTE DI SARRI

Dovrebbe essere tra i più classici 4-3-3 il modulo di partenza per Sarri, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Verona Juventus. Oggi al Bentegodi dunque via libera al tridente offensivo, con Douglas Costa che farà compagnia in avanti a Cristiano Ronaldo e Higuain: pure però Dybala è a disposizione dalla panchina, come pure Ramsey, nel caso si voglia modificare lo schieramento. Per la mediana potrebbe essere un turno di riposo per l’appannato Matuidi: spazio dunque a Bentancur per far compagnia a Rabiot e Pjanic fin dal primo minuto. Sono poi maglie più che confermate per la difesa dei bianconeri, con i soliti Bonucci-De Ligt al centro del reparto e la coppia Cuadrado-Alex Sandro disposta in corsia.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 13 Rrahmani, 24 Kumbulla, 21 Gunter; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 M Veloso, 88 Lazovic; 20 Zaccagni, 14 Verre; 10 Di Carmine All. Juric

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 A Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 11 D Costa, 9 Higuain, 7 C Ronaldo All. Sarri



© RIPRODUZIONE RISERVATA