Probabili formazioni Verona Juventus, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Serie A, oggi 20 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS: ESAME ALLO STADIO BENTEGODI

Con le probabili formazioni Verona Juventus ci avviciniamo alla partita della quarta giornata di Serie A che oggi, sabato 20 settembre 2025, è chiamata a darci risposte importanti allo stadio Marcantonio Bentegodi, perché gli scaligeri cercano l’impresa che darebbe una spinta enorme mentre i bianconeri vogliono calare il poker.

DIRETTA/ Verona Cremonese (risultato finale 0-0): Audero insuperabile (Serie A, 15 settembre 2025)

I risultati sorridono alla Juventus di Igor Tudor, che arriva in Veneto a punteggio pieno in campionato, ma nelle ultime due partite ha incassato sette gol. Naturalmente sorride l’attacco, in particolare grazie alredivivo Vlahovic oltre a uno scintillante Yildiz, ma la Vecchia Signora sa che per vincere i campionati ci vuole anche la difesa. La vittoria contro l’Inter è stata una grande gioia, il pareggio con il Borussia Dortmund in Champions League ha dimostrato una volontà d’acciaio, ma non sempre potrebbe bastare.

Diretta/ Verona Cesena Primavera (risultato finale 2-1): decide Mussola in pieno recupero (15 settembre 2025)

La difesa sarà quindi sotto i riflettori oggi, anche se l’avversario dovrebbe essere meno pericoloso dei precedenti. Il Verona di Paolo Zanetti arriva da un modesto inizio di campionato, anche se contro la Cremonese il club scaligero forse avrebbe meritato più di un pareggio, la vittoria non è ancora arrivata e chissà se sarà possibile la grande sorpresa oggi.

Le mosse dei due allenatori saranno sotto i riflettori, in particolare vedremo se Tudor avrà qualche accorgimento per ritrovare la solidità difensiva che appena otto giorni fa tutti ritenevano il punto di forza della Juventus. Riuscirci senza perdere l’attacco champagne sarebbe un bel salto di qualità, per il momento però presentiamo le probabili formazioni Verona Juventus.

Calciomercato Verona, doppio colpo a centrocampo/ Arrivano gli svincolati Gagliardini e Akpa Akpro

PRONOSTICO E QUOTE

Nel frattempo è sempre interessante dare uno sguardo alle quote Snai per il pronostico su Verona Juventus: i bianconeri sono favoritissimi e il segno 2 è quotato a 1,55. Intrigante il pareggio a quota 3,80, infine il segno 1 varrebbe ben 6,50 volte la giocata se fossero i gialloblù a vincere al Bentegodi oggi.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS

UN SOLO DUBBIO PER ZANETTI

Paolo Zanetti dovrebbe puntare sul modulo 3-4-1-2 e sembra avere un solo dubbio circa i nomi degli undici calciatori titolari nelle probabili formazioni Verona Juventus. In porta naturalmente Montipò; difesa a tre con Unai Nunez e Nelsson, la terza maglia dovrebbe andare a Frese, favorito su Bella-Kotchap. Dal centrocampo in su potrebbe essere tutto chiaro, cominciando dalla linea mediana a quattro per gli scaligeri, con gli esterni Belghali e Bradaric ai fianchi di Serdar e Akpa Akpro. Infine davanti indichiamo Bernede come trequartista alle spalle dei due attaccanti Orban e Giovane.

QUALCHE DUBBIO PER TUDOR

Lievemente diverso il modulo 3-4-2-1, ma soprattutto ci sono ancora tre dubbi sui nomi per Igor Tudor nelle probabili formazioni Verona Juventus. In porta Di Gregorio, davanti a lui Gatti e Kelly ma attenzione perché Bremer potrebbe essere insidiato da Cabal in ottica turnover; in mediana invece non ci attendiamo sorprese, con Kalulu, Thuram, Locatelli e Cambiaso schierati da destra a sinistra, i ballottaggi sono decisamente più stuzzicanti in attacco per la Juventus oggi. La certezza è il numero 10 Yildiz; con lui sulla trequarti Koopmeiners oppure Openda, mentre davanti Vlahovic e David si contendono il posto da centravanti con il serbo che sta ribaltando le gerarchie.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA JUVENTUS: IL TABELLINO

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bradaric; Bernede; Orban, Giovane. All. Zanetti.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.