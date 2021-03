Probabili formazioni Verona Milan/ Diretta tv: chi sarà la prima punta?

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: CHI GIOCHERÀ?

Le probabili formazioni di Verona Milan ci accompagnano verso la partita di domani pomeriggio, che sarà sicuramente uno dei piatti forti della ventiseiesima giornata di Serie A allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona tra i padroni di casa gialloblù e gli ospiti rossoneri. La scorsa giornata ci ha detto che il Milan di Stefano Pioli si è salvato con affanno in casa contro l’Udinese, confermando di vivere un periodo poco brillante. Insomma, di certo non è il momento ideale per affrontare una squadra come il Verona di Ivan Juric, tosto e che sa giocare bene a calcio come ha confermato vincendo per 0-3 a Benevento nel turno infrasettimanale. Per il Milan promette di essere una partita davvero molto impegnativa. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Verona Milan.

VERONA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Verona Milan sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali sportivi della piattaforma satellitare che trasmette ben sette partite di Serie A ad ogni giornata. In aggiunta, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

LE SCELTE DI JURIC

Le probabili formazioni di Verona Milan sono caratterizzate per Ivan Juric da idee molto chiare, perché d’altronde l’Hellas brilla per identità e qualità di gioco, a prescindere dagli interpreti che scenderanno in campo. Naturalmente, trattandosi di una grande sfida, ci aspettiamo il migliore Verona possibile, schierato secondo l’ormai abituale modulo 3-4-2-1: in porta naturalmente ci sarà Silvestri e davanti a lui ci aspettiamo la difesa a tre composta da Gunter, Lovato e uno tra Magnani e Dimarco; a centrocampo ecco invece Faraoni esterno destro, Ilic (favorito su Miguel Veloso) e Tameze nel cuore della mediana gialloblù ed infine Lazovic nei panni dell’esterno sinistro. Arriviamo così all’attacco, dove i tre titolari di Juric dovrebbero essere Barak e Zaccagni sulla trequarti e il nuovo acquisto di gennaio Lasagna come centravanti.

LE MOSSE DI PIOLI

In casa rossonera, le probabili formazioni di Verona Milan vedono Stefano Pioli alle prese ancora con qualche assenza di lusso, in particolare quelle di Ibrahimovic e Calhanoglu. In attacco potremmo vedere Saelemaekers titolare al posto di Castillejo come esterno destro, Brahim Diaz nei panni del trequartista e poi Rebic e Rafael Leao, uno da esterno sinistro e l’altro prima punta – stavolta potrebbe toccare a Rebic giocare centravanti? In mediana dovrebbe essere confermata ancora una volta la coppia formata da Tonali e Kessie, anche perché Bennacer è ancora alle prese con i suoi problemi fisici. Il ballottaggio dunque è in difesa, perché Romagnoli, Tomori e Kjaer sono in tre per le due maglie da centrali: se Pioli continuerà ad onorare il turnover, stavolta la panchina toccherebbe al danese. Nessun dubbio invece sui due terzini Calabria e Theo Hernandez, oltre naturalmente a Donnarumma in porta.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Lovato, Magnani; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, R. Leao; Rebic. All. Pioli.



