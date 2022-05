Probabili formazioni Verona Milan/ Diretta tv: dilemma attacco (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Verona Milan ci accompagnano verso la partita che domani sera allo stadio Marcantonio Bentegodi sarà il grande posticipo di prima serata per la trentaseiesima giornata di Serie A. Il Milan sogna lo scudetto ma di fronte avrà il Verona, che già per due volte è stato “fatale” nella storia per i sogni tricolori dei rossoneri; al di là dei precedenti, tuttavia, l’Hellas merita rispetto soprattutto per l’eccellente campionato che sta disputando sotto la guida di Igor Tudor, come confermano i 52 punti in classifica raggiunto con la vittoria contro il Cagliari.

Diretta Verona Bologna Primavera/ Streaming video tv: felsinei reduci da tre vittorie

Per il Milan di Stefano Pioli tuttavia sarebbe un delitto fermarsi sul più bello: la vittoria firmata da Rafael Leao contro la Fiorentina è stata un ulteriore passo avanti verso lo scudetto, che sarebbe un capolavoro per una formazione che ragionevolmente non sarebbe sulla carta la più forte del campionato. Il traguardo tuttavia è ancora da tagliare, scopriamo allora le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Verona Milan.

DIRETTA/ Atalanta Verona Primavera (risultato 2-2): Cissè regala il pari alla Dea

DIRETTA VERONA MILAN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Verona Milan sarà visibile in diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN, come sette partite ad ogni giornata del campionato di Serie A, di conseguenza sarà una diretta tv solo su televisori dotati di connessione Internet – e naturalmente di abbonamento DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

LE SCELTE DI TUDOR

Nelle probabili formazioni di Verona Milan, ecco che l’allenatore di casa Igor Tudor dovrebbe affidarsi al suo consueto modulo 3-4-2-1, nel quale non ci attendiamo particolari novità per quanto riguarda gli interpreti atesini campo dal primo minuto: in porta Montipò; davanti a lui la difesa a tre formata da Gunter, Ceccherini e Casale; linea a quattro con Faraoni, Ilic, Tameze e Lazovic da destra a sinistra a centrocampo; infine il reparto offensivo dell’Hellas, con Barak e Caprari sulla trequarti a supporto del centravanti Simeone, tutti in doppia cifra di gol segnati nel corso di questo campionato.

DIRETTA/ Cagliari Verona (risultato finale 1-2) video streaming tv: tonfo dei sardi

LE MOSSE DI PIOLI

Situazione più intricata per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Verona Milan, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Nel modulo 4-2-3-1 rossonero vedremo infatti come al solito Maignan in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra, mentre in mediana giocheranno Tonali e Bennacer. In attacco invece è ancora tutto possibile: a destra Messias è favorito su Saelemaekers così come lo è Kessié su Brahim Diaz in posizione centrale; la certezza è Rafael Leao come ala sinistra, mentre per la maglia da centravanti dovrebbe essere ancora una volta favorito Giroud su Ibrahimovic.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA