Probabili formazioni Verona Milan/ Diretta tv: è caos Hellas (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Parlando delle probabili formazioni di Verona Milan, posticipo di prima serata al Bentegodi domani nella decima giornata di Serie A, le peripezie dell’Hellas si prendono la copertina. Il Verona infatti ha esonerato Cioffi dopo la sconfitta contro la Salernitana, ma la nomina del nuovo allenatore è stata a dir poco turbolenta e quindi questo non è stato di certo il modo migliore per avvicinarsi a una partita difficilissima per i gialloblù, che francamente sembrano una copia molto sbiadita della formazione che negli scorsi anni aveva impressionato l’Italia intera.

Il Milan di Stefano Pioli avrà il dovere di approfittarne per dare continuità alla vittoria contro la Juventus e in generale a una situazione decisamente positiva in campionato, scacciando invece le scorie delle polemiche per la sconfitta contro il Chelsea, che complica non di poco l’obiettivo della qualificazione in Champions League – ma ci si penserà di nuovo fra una decina di giorni. Tutto questo considerato, andiamo adesso scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Verona Milan.

VERONA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Verona Milan sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, compresi i televisori a ciò predisposti.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

LE SCELTE DI BOCCHETTI

Nelle probabili formazioni di Verona Milan, per quanto riguarda l’Hellas naturalmente in settimana si è vissuta una situazione che definire particolare è addirittura riduttivo. Difficile in questi casi sbilanciarsi troppo, ricordiamo comunque che Ceccherini è squalificato e altri giocatori sono infortunati. Il modulo di riferimento potrebbe essere il 3-4-2-1 con Montipò in porta; davanti a lui la difesa a tre dovrebbe essere formata da Hien, Gunter e Cabal; a centrocampo potremmo invece vedere in azione Depaoli, Tameze, Miguel Veloso e Doig da destra a sinistra; infine l’attacco dovrebbe essere composto da Verdi e Hrustic (oppure Kallon) alle spalle di Henry. Una possibile variante tattica: con Faraoni apposto di Cabal, si passerebbe al modulo 4-2-3-1.

LE MOSSE DI PIOLI

Sul fronte ospite delle probabili formazioni di Verona Milan la situazione è senza dubbio più tranquilla per Stefano Pioli: tuttavia la lista degli assenti è sempre lunga e questo limita le possibilità di scelta per l’allenatore. Il modulo è naturalmente sempre il 4-2-3-1 e in difesa dovremmo vedere Tatarusanu protetto da Kalulu a destra, i centrali Gabbia e Tomori e naturalmente Theo Hernandez a sinistra; in mediana ecco Bennacer, mentre Tonali è insidiato da Pobega per un eventuale turno di riposo; in attacco torna esterno destro Messias, mentre non ci sono dubbi su Brahim Diaz e Rafael Leao per le altre due caselle; il turnover infine torna un opzione per la maglia da prima punta, se Giroud rifiatasse giocherebbe infatti Rebic.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Depaoli, Tameze, M. Veloso, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. All. Bocchetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, B. Diaz, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











