Probabili formazioni Verona Milan/ Diretta tv, Rebic dalla panchina? (Serie A)

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Verona Milan: alle ore 20:45 di domenica 15 settembre le due squadre si incrociano al Bentegodi nella terza giornata della Serie A 2019-2020. Un posticipo serale che potrebbe essere molto interessante: vero che si sono disputate solo due partite, ma la classifica attuale dice che l’Hellas arriva all’appuntamento con un punto in più del Milan, frutto del pareggio contro il Bologna e della vittoria sul campo del Lecce. Un Verona che dunque ha già mosso i primi, importanti passi verso l’obiettivo salvezza; i rossoneri invece puntano a tornare in Champions League ma l’esordio ha già dato una brusca sveglia al progetto di Marco Giampaolo. La vittoria contro il Brescia ha smosso le acque, ma adesso bisognerà valutare in che modo la squadra risponderà dopo la pausa; intanto noi possiamo aspettare la domenica sera andando a leggere in maniera più approfondita le scelte da parte dei due allenatori, analizzando approfonditamente le probabili formazioni di Verona Milan.

Il progetto di Ivan Juric per Verona Milan è quello della difesa a tre: davanti al portiere Silvestri dovrebbero dunque trovare spazio Rrahmani, Kumbulla (che però deve vincere la concorrenza di Dawidowicz) e Gunter che formeranno una linea che diventerà chiaramente a cinque nel momento in cui l’Hellas si dovrà difendere. A proposito di questo, sarà chiamato ad un compito importante Lazovic che è un esterno prettamente offensivo, dall’altra parte invece Faraoni ha sicuramente attitudini che lo portano maggiormente alla copertura. In mezzo il tecnico croato deve ancora fare a meno di Badu e Bessa, dunque in cabina di regia ci sarà Miguel Veloso che avrà al suo fianco Sofyan Amrabat. Davanti si gioca con la parte “superiore” dell’albero di Natale, vale a dire con due trequartisti a supporto di una prima punta: Zaccagni e Verre dovrebbero agire tra le linee con Stepinski che resta favorito sull’ex Pazzini, pronto a dare il suo contributo nel secondo tempo.

I DUBBI DI GIAMPAOLO

Rebic parte dalla panchina, con Rafael Leao e Castillejo: queste le possibili scelte di Giampaolo per Milan Verona, con lo spagnolo ex Villarreal che ha maggiori possibilità di scalzare Calhanoglu e affiancare Suso sulla trequarti. I rossoneri dovrebbero giocare con il 4-3-2-1: Piatek il centravanti con addosso la pressione di dover ritrovare il gol anche per l’arrivo del già citato Rebic, pronto eventualmente a ritagliarsi spazi importanti. A centrocampo il tecnico del Milan dovrebbe nuovamente premiare Kessie, ancora titolare nella sua terza stagione rossonera; il playmaker sarà Bennacer anche perchè Lucas Biglia è in ritardo di condizione e non pronto a giocare, l’altra mezzala sarà Paquetà che relega ancora una volta Krunic alla panchina. Invariate le scelte per la difesa: si rivede Théo Hernandez che però perde il ballottaggio con Ricardo Rodriguez, allo stesso modo per la fascia destra Andrea Conti è indietro rispetto a Calabria. Musacchio e Alessio Romagnoli saranno al centro dello schieramento, con Gigio Donnarumma in porta.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, S. Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski

A disposizione: Radunovic, Dawidowicz, S. Bocchetti, Empereur, Adjapong, Wesley, L. Henderson, Pessina, E. Salcedo, Pazzini, Tupta, Tutino

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: –

Indisponibili: A. Crescenzi, Badu, Bessa

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, A. Romagnoli, Ri. Rodriguez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso, Calhanoglu; Piatek

A disposizione: Reina, An. Donnarumma, A. Conti, Duarte, Gabbia, T. Hernandez, Krunic, Bonaventura, Borini, Castillejo, Rafael Leao, Rebic

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: –

Indisponibili: Caldara, Lucas Biglia



