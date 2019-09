Probabili formazioni Verona Milan/ Quote: chi in appoggio a Piatek? (Serie A)

Verona Milan si gioca alle ore 20.45, quando le formazioni scenderanno in campo per il posticipo di prima serata della terza giornata di Serie A. Allo stadio Marcantonio Bentegodi è l’Hellas di Juric a presentarsi davanti in classifica al Milan di Giampaolo, ma entrambe le squadre avevano vinto prima della sosta. Per il Verona un successo a Lecce già pesante nel lungo cammino per la salvezza, la vittoria sul Brescia invece ha portato il sereno sull’ambiente del Milan, che ne aveva grande bisogno. Premesso tutto questo, adesso è giunto il momento di scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Verona Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo non dovrebbe bastare all’Hellas: il pronostico di Verona Milan secondo le quote dell’agenzia Snai sorride ai rossoneri. Il segno 2 infatti è proposto a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,65 in caso di segno X e fino a 5,25 per il segno 1 se dovesse essere il Verona a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

LE SCELTE DI JURIC

Ivan Juric per le probabili formazioni di Verona Milan punta sulla difesa a tre: davanti al portiere Silvestri dovrebbero trovare spazio Rrahmani, Kumbulla (in ballottaggio con Dawidowicz) e Gunter. In situazioni come queste è molto importante il compito degli esterni, che si alzano e abbassano a seconda delle necessità: Lazovic e Faraoni sono i prescelti, con il secondo sicuramente più difensivo del primo. In mezzo il tecnico croato deve ancora fare a meno di Badu e Bessa, dunque in cabina di regia ci sarà Miguel Veloso che avrà al suo fianco Amrabat. Davanti ecco due trequartisti a supporto di una prima punta, modulo che dovrebbe essere comune alle due squadre stasera al Bentegodi: Zaccagni e Verre dovrebbero agire in appoggio del centravanti Stepinski che resta favorito sull’ex Pazzini, alternativa preziosa a partita in corso.

I DUBBI DI GIAMPAOLO

Nelle probabili formazioni di Verona Milan sul fronte rossonero possiamo dire subito che Rebic dovrebbe partire dalla panchina, al pari di Rafael Leao e Castillejo. Dovrebbero infatti essere Calhanoglu e Suso a giostrare sulla trequarti del 4-3-2-1: Piatek sarà il centravanti con la pressione di dover ritrovare il gol, situazione psicologicamente delicata. A centrocampo il tecnico del Milan dovrebbe nuovamente premiare Kessie, mentre la novità sarà il playmaker sarà Bennacer, uno dei pochissimi acquisti estivi che può sfondare fin da subito, visto che il terzetto sarà completato da Paquetà. Invariate le scelte per la difesa: Théo Hernandez verso la panchina, in campo avremo Ricardo Rodriguez, a destra segnaliamo invece il ballottaggio fra Conti e il favorito Calabria. Ecco infine Musacchio e Romagnoli al centro dello schieramento della retroguardia, con Gigio Donnarumma in porta.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. All. Juric.

A disposizione: Radunovic, Dawidowicz, Empereur, Adjapong, Wesley, Henderson, Pessina, Salcedo, Pazzini, Tupta, Tutino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Crescenzi, Badu, Bessa, Bocchetti.

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso, Calhanoglu; Piatek. All. Giampaolo.

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Duarte, Biglia, T. Hernandez, Krunic, Bonaventura, Borini, Castillejo, Rafael Leao, Rebic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Caldara.



