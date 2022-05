Probabili formazioni Verona Milan/ Quote: Giroud o Ibrahimovic? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Verona Milan ci proiettiamo già verso il grande posticipo per la trentaseiesima giornata di Serie A, la partita che questa sera allo stadio Marcantonio Bentegodi sarà uno snodo di fondamentale importanza per il sogno scudetto del Milan di Stefano Pioli. Sarebbe un peccato per i rossoneri fermarsi sul più bello: la vittoria firmata da Rafael Leao contro la Fiorentina è stata un ulteriore passo avanti verso il tricolore, un capolavoro considerando che il Milan sulla carta non è la squadra più forte del campionato.

DIRETTA/ Verona Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

Di fronte ci sarà tuttavia il Verona che sta facendo un eccellente cammino sotto la guida di Igor Tudor, confermato dai ben 52 punti in classifica che l’Hellas Verona ha raggiunto con la vittoria di settimana scorsa a Cagliari. C’è naturalmente anche la cabala di mezzo, perché Verona già per due volte è stata “fatale” nella storia per i sogni tricolori dei rossoneri; tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio a scoprire quali siano le ultime notizie sulle probabili formazioni di Verona Milan.

Probabili formazioni Verona Milan/ Diretta tv: dilemma attacco (Serie A)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Verona Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti rossoneri partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,77, mentre poi si sale per il pareggio e quindi per il segno X a 3,85 ed infine il segno 1 varrebbe 4,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

LE SCELTE DI TUDOR

Nelle probabili formazioni di Verona Milan, ecco che l’allenatore di casa Igor Tudor dovrebbe affidarsi al suo consueto modulo 3-4-2-1, nel quale non ci attendiamo particolari novità per quanto riguarda gli interpreti atesini campo dal primo minuto: in porta Montipò; davanti a lui la difesa a tre formata da Gunter, Ceccherini e Casale; linea a quattro con Faraoni, Ilic, Tameze e Lazovic da destra a sinistra a centrocampo; infine il reparto offensivo dell’Hellas, con Barak e Caprari sulla trequarti a supporto del centravanti Simeone, tutti in doppia cifra di gol segnati nel corso di questo campionato.

DIRETTA/ Atalanta Verona Primavera (risultato 2-2): Cissè regala il pari alla Dea

LE MOSSE DI PIOLI

Situazione più intricata per Stefano Pioli nelle probabili formazioni di Verona Milan, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Nel modulo 4-2-3-1 rossonero vedremo infatti come al solito Maignan in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra, mentre in mediana giocheranno Tonali e Bennacer. In attacco invece è ancora tutto possibile: a destra Messias è favorito su Saelemaekers così come lo è Kessié su Brahim Diaz in posizione centrale; la certezza è Rafael Leao come ala sinistra, mentre per la maglia da centravanti dovrebbe essere ancora una volta favorito Giroud su Ibrahimovic.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA