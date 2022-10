Probabili formazioni Verona Milan/ Quote, Kalulu ancora terzino destro? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: CHI GIOCA AL BENTEGODI?

Le probabili formazioni di Verona Milan ci introducono al posticipo della domenica sera, ovviamente per la 10^ giornata di Serie A 2022-2023: al Bentegodi si gioca alle ore 20:45 del 16 ottobre e, visto che stiamo parlando delle scelte per il campo, dobbiamo subito dire che l’Hellas si presenta con il nuovo allenatore alla sfida con i rossoneri. Gabriele Cioffi, che ha raccolto solo 5 punti e ha perso all’ultimo secondo a Salerno domenica scorsa, è stato esonerato: spazio a Salvatore Bocchetti, ex tecnico della Primavera che ha vinto la volata con Diego Lopez e ora dovrà provare a salvare una squadra che nelle ultime stagioni ha sorpreso tutti in positivo.

Il Milan invece arriva alla fatal Verona dopo la sconfitta interna in Champions League: altro ko subito dal Chelsea, ma la qualificazione agli ottavi è ancora ampiamente alla portata e la partita di San Siro è stata condizionata dal più che dubbio rigore, con annessa espulsione di Tomori, concesso ai Blues prima del 20’. Adesso però ci dobbiamo concentrare sul modo in cui i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco; prendiamoci dunque il consueto momento di riflessione per andare a leggere insieme i loro dubbi e le certezze, nella valutazione delle probabili formazioni di Verona Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Verona Milan, partita che si gioca per la 10^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 5,75 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 1,75 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN

LA PRIMA DI BOCCHETTI

La prima di Bocchetti è dunque Verona Milan: per il momento il nuovo allenatore sembra intenzionato a confermare il 3-4-2-1, con Ceccherini squalificato che sarà sostituito da Cabal nella difesa completata da Hien e Gunter, a protezione di Montipò. Sulle corsie laterali i due giocatori ad agire sulla linea di centrocampo dovrebbero essere Depaoli, in gol domenica scorsa anche se senza portare punti alla sua squadra, e Doig e dunque anche qui non ci aspettiamo sorprese; poi la solita coppia di centrocampo con Miguel Veloso che si occuperà della cabina di regia, mentre Tamèze sarà il giocatore che dovrà fare più che altro interdizione. Djuric e Piccoli si giocano il posto da centravanti, ma comunque Thomas Henry per il momento sembra essere ancora favorito; alle sue spalle va verso la conferma Verdi, con lui giocherà Hrustic. Possibili alternative, più che altro per il centrocampo, Lazovic a sinistra – ma può agire anche sulla trequarti – e Hongla che si potrebbe prendere una maglia nel settore nevralgico, eventualmente al posto di Tamèze.

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli ha qualche dubbio nell’approcciare Verona Milan: potrebbe recuperare Kjaer, se così fosse Kalulu verrebbe nuovamente dirottato a fare il terzino destro ma la soluzione potrebbe essere confermata anche con il forfait del danese, perché in quel caso sarebbe Gabbia ad affiancare Tomori davanti a Tatarusanu. A sinistra ci sarà poi Theo Hernandez, mentre in mezzo al campo potrebbe anche riposare uno tra Bennacer e Tonali con Pobega che dunque tornerebbe titolare. Davanti, è tornato a disposizione Junior Messias mentre non ce la fa De Ketelaere: Brahim Diaz dunque si prenderà la maglia da trequartista centrale, mentre sulle corsie a fargli compagnia dovrebbero essere Messias e Rafael Leao ma con Rebic che potrebbe essere una soluzione a sorpresa. Il croato può giocare dal primo minuto, perché ormai ha recuperato la condizione; Pioli potrebbe anche meditare di dargli il posto da prima punta dando così fiato a Giroud, ma con il tecnico parmense Rebic è stato più che altro utilizzato come laterale e dunque potremmo aspettarci una staffetta con Messias, o al massimo con Brahim Diaz cambiando assetto o posizione a qualche giocatore.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA MILAN: IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Depaoli, Tamèze, Miguel Veloso, Doig; Verdi, Hrustic; T. Henry. Allenatore: Salvatore Bocchetti

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli











