Probabili formazioni Verona Napoli/ Diretta tv: Barak in dubbio (Serie A)

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Verona Napoli ci accompagnano verso la partita che domani pomeriggio allo stadio Marcantonio Bentegodi sarà sicuramente uno dei match più interessanti della ventinovesima giornata di Serie A. C’è quindi già grande interesse attorno alle mosse di Igor Tudor e Luciano Spalletti, perché questa partita potrebbe essere uno snodo decisivo per il sogno scudetto partenopeo ma anche per capire se il Verona può sognare l’Europa.

Dover giocare a Verona subito dopo la sconfitta casalinga contro il Milan non è il massimo, perché c’è il rischio di un altro stop, ma in compenso sarebbe un immediato rilancio se il Napoli riuscisse ad espugnare il Bentegodi. Il Verona arriva invece dal buon pareggio di Firenze, ma per inseguire il sogno europeo servirebbe una grande impresa: senza pressioni, se arrivasse sarebbe eccellente, altrimenti il bilancio stagionale del Verona è già largamente in positivo. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Verona Napoli.

DIRETTA VERONA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Verona Napoli sarà visibile in diretta tv solo tramite televisori che siano dotati di connessione ad Internet, perché si tratterà più correttamente della ormai ben nota diretta streaming video in esclusiva sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per tutto il campionato di Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

LE MOSSE DI TUDOR

Nelle probabili formazioni di Verona Napoli, tiene banco la situazione legata a Barak, che è il grande dubbio di Igor Tudor a causa di una contusione all’anca. Il ceco è sostanzialmente recuperato, ma solo in extremis si capirà se potrà partire titolare, altrimenti c’è pronto Lasagna per completare il reparto offensivo con gli intoccabili Caprari e Simeone, terminale del consueto modulo 3-4-2-1 per l’Hellas.

Abbiamo cominciato dall’attacco, in difesa invece c’è ben poco da dire perché tutto sembra già essere ben definito: in porta Montipò; davanti a lui la retroguardia a tre uomini formata da Ceccherini, Gunter e Casale. A centrocampo spicca l’assenza di Lazovic, i titolari dovrebbero essere Depaoli come esterno destro, Tameze ed Ilic nella coppia centrale anche se il primo potrebbe essere insidiato da Miguel Veloso, infine a sinistra giocherà Faraoni.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Rosa quasi al completo per Luciano Spalletti, che non dovrebbe dunque avere particolari problemi per stilare le probabili formazioni di Verona Napoli sul fronte partenopeo. Il modulo sarà naturalmente il 4-2-3-1 e non ci attendiamo alcuna sorpresa nel reparto difensivo, che dovrebbe schierarsi quindi con Ospina in porta e davanti a lui Di Lorenzo terzino destro, Rrahmani e Koulibaly centrali, infine a sinistra Mario Rui.

A centrocampo ci potrebbe invece essere un doppio ballottaggio: Lobotka e Demme si contendono il posto al fianco di Fabian Ruiz, condizionato tuttavia da un lieve fastidio muscolare che nella peggiore delle ipotesi potrebbe escluderlo dai titolari a vantaggio di Zambo Anguissa; in attacco il recuperato Lozano potrebbe togliere a Politano la maglia di esterno destro al fianco di Zielinski (favorito su Elmas) e capitan Insigne alle spalle della prima punta Osimhen.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Depaoli, Tameze, Ilic, Faraoni; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, F. Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.



