Probabili formazioni Verona Napoli/ Diretta tv, Meret titolare tra i pali? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Verona Napoli, match che pure si accenderà solo domani pomeriggio al Bentegodi alle ore 15.00 per la 19^ giornata della Serie A. Gli azzurri, di ritorno dall’impegno con la Supercoppa dello scorso mercoledi, sono di nuovo protagonisti in campionato, sempre ben intenzionati continuare nella scalata alla vetta della classifica. Gattuso riparte infatti dal 6-0 inferto solo domenica scorsa alla Fiorentina, e pare impaziente di mettere in cascina altre tre punti domani pomeriggio. Pure il club campano potrebbe aver vita difficile: se è vero che l’Hellas torna dal KO rimediato solo pochi giorni fa contro il Bologna, pure va sempre ricordato che la formazione di Mister Juric è particolarmente arcigna e pure risulta seconda miglior difesa del campionato italiano. Quella di domani al Bentegodi non è sfida che può cogliere i due allenatori impreparati: andiamo allora a vedere quali potrebbero essere le loro mosse per le probabili formazioni di Verona Napoli.

VERONA NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Verona Napoli verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: nello specifico bisognerà andare su Sky Sport Serie A, disponibile al numero 202 del decoder per tutti gli abbonati, e in alternativa questa partita di campionato sarà fruibile anche tramite il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go che può essere attivata su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

LE MOSSE DI JURIC

Per affrontare la big campana, Mister Juric non rinuncerà al classico 3-4-2-1 come schieramento: pure va aggiunto che anche alla vigilia della 19^ giornata di Serie A il tecnico registra ancora parecchi assenti, per cui alcune sue mosse potrebbe risultare di fatto obbligate. Fissato una difesa a 3 davanti al numero 1 Silvestri, ecco che già domani, senza Ceccherini, sarà spazio per Magnani e Dimarco come per Gunter. Per la mediana si farà sentire l’assenza di Miguel Veloso come di Benassi: saranno Dawidowicz e Ilic ad agire al centro, mentre Faraoni e Lazovic verranno schierati come mezz’ala. Per l’attacco rimangono sicuri della maglia da titolare Zaccagni e Barak: in prima punta però Kalinic rimane in ballottaggio dal primo minuto con Di Carmine.

LE SCELTE DI GATTUSO

Ancor privo di Fabian Ruiz come di Victor Osimhen, ecco che per le probabili formazioni di Verona e Napoli, il tecnico azzurro dovrebbe dar spazio al 4-3-3 come modulo, alla vigilia del match di campionato. Nel tridente offensivo poi potrebbe non esserci spazio dal primo minuto per Dries Mertens, ancora non in ottime condizioni dopo i problemi alla caviglia: se il belga sarà out toccherà a Petagna fare da prima punta, accompagnato da Insigne e Lozano. Per la mediana a tre, senza lo spagnolo, si faranno dunque avanti dal primo minuto Zielinski e Bakayoko, che pure potrebbero venire accompagnati dal Elmas: segnaliamo poi che dalla panchina scalpita in cerca di minuti Demme. In difesa poi nessuna novità per Gennaro Gattuso: Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj saranno i titolari davanti allo specchio, che probabilmente sarà responsabilità domani di Alex Meret, appena favorito nel ballottaggio con Ospina.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Magnani, Dimarco; Faraoni, Dawidowics, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagmi; Kalinic All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Bakyoko, Elmas; Lozano, Petagna, Insigne All. Gattuso



© RIPRODUZIONE RISERVATA