PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI/ Diretta tv: Cajuste sarà titolare? (Serie A 2023-2024, 20 ottobre)

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI: A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Verona Napoli forniscono spunti interessanti anche a centrocampo. In casa scaligera il 3-4-2-1 di mister Marco Baroni vedrà Davide Faraoni e uno tra Josh Doig e Tomas Suslov sulle corsie laterali mentre Ondrej Duda e Michael Folorunsho agiranno in mezzo. In fase difensiva, però, anche Darko Lazovic si abbasserà sulla linea dei centrocampisti andando ad aiutare i compagni di reparto per arginare la manovra ospite.

Probabili formazioni Cagliari Roma/ Diretta tv: Luvumbo è in dubbio (8^ giornata Serie A 2023, 7 ottobre)

Per quanto riguarda i partenopei, invece, mister Rudi Garcia affiderà le chiavi della manovra al solito Stanislav Lobotka, coadiuvato da Jens Cajuste e Piotr Zielinski, quest’ultimo con compiti più offensivi. Da tenere in grande considerazione l’impiego di Eljif Elmas a gara in corso come accaduto in altre occasioni in questa stagione sportiva. (Aggiornamento Giulio Halasz)

Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Diretta tv, Nzola sarà il centravanti? (Serie A, 7 ottobre 2023)

CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Verona Napoli ci avviciniamo alla partita che domani pomeriggio allo stadio Marcantonio Bentegodi sarà valida per la nona giornata di Serie A, un anticipo delicato perché durante la sosta il Napoli ha vissuto due settimane complicate, a causa della sconfitta contro la Fiorentina e soprattutto delle voci sulla panchina di Rudi Garcia, che è seriamente in bilico. Bisogna subito tornare alla vittoria per i campioni d’Italia, altrimenti la situazione potrebbe precipitare…

Il Verona di Marco Baroni potrebbe provare ad approfittare di questa situazione per cercare un risultato di prestigio che risolleverebbe una classifica che inizia a complicarsi a causa di due soli punti ottenuti nelle ultime sei giornate, prima della sosta era arrivata la sconfitta a Frosinone e ora bisogna ripartire, anche se contro un Napoli affamato sarà un’impresa evidentemente complicata. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire quali siano tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Verona Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Quali scelte per Inzaghi e Thiago Motta? (8^ giornata, 7-8 ottobre 2023)

DIRETTA VERONA NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Verona Napoli sarà visibile in diretta tv esclusivamente su DAZN, quindi sarebbe più corretto parlare di una diretta streaming video, come d’altronde tifosi e appassionati sanno bene per le sette partite che ad ogni giornata del campionato di Serie A sono trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI

LE MOSSE DI BARONI

Nelle probabili formazioni di Verona Napoli, l’allenatore degli scaligeri Marco Baroni dovrebbe scegliere un modulo 3-4-1-2, nel quale indichiamo naturalmente Montipò fra i pali; Dawidowicz, Hien e Magnani sono invece i favoriti per comporre la difesa a tre davanti a lui; a centrocampo ecco invece una linea a quattro con Faraoni nettamente favorito su Terracciano a destra, i due centrali Duda e Folorunsho, con Doig a sinistra; questo anche perché sarà invece avanzato come trequartista Lazovic, a supporto della coppia d’attacco dell’Hellas Verona con Ngonge e uno fra Djuric e Bonazzoli, che sono in ballottaggio con il primo forse leggermente favorito per giocare dal primo minuto.

LE SCELTE DI GARCIA

Sul fronte partenopeo, le probabili formazioni di Verona Napoli ci dicono che il modulo di mister Rudi Garcia sarà il consueto 4-3-3, ma con alcune avvertenze circa gli interpreti dal primo minuto: in porta Meret; davanti a lui, i quattro difensori Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera da destra a sinistra, con la buona notizia che il reparto sta superando l’emergenza; è fuori invece Zambo Anguissa, per cui a centrocampo dovrebbe esserci Cajuste nel terzetto con i soliti Lobotka e Zielinski; infine in attacco, ecco come ala destra Politano, poi come centravanti l’assenza di Osimhen porterà Simeone di conseguenza titolare certo per completare il tridente che infine vedrà Kvaratskhelia naturalmente a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA NAPOLI: IL TABELLINO

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic; Ngonge, Djuric. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA